ترامب يطالب سفراء «أوباما» بمغادرة مناصبهم قبل تنصيبه

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واشنطن – أكد سفير الولايات المتحدة إلى نيوزيلندا، اليوم الجمعة، إن فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب طلب من السفراء الذين عينهم الرئيس باراك أوباما مغادرة مناصبهم بحلول يوم التنصيب.

ووفقا لما نقلت «سكاي نيوز»، ذكر السفير مارك غيلبرت في رسالة عبر تويتر: “سأغادر منصبي يوم 20 يناير.” وأضاف أن الأمر صدر “دون استثناءات” عبر رسالة إلى وزارة الخارجية يوم 23 ديسمبر.

وتؤكد تصريحات السفير تقريرا نشر في صحيفة “نيويورك تايمز” نسب إلى مصادر دبلوماسية القول إن الإدارات الأميركية السابقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عادة ما كانت تسمح لبضعة سفراء، لاسيما من لديهم أطفال في سن المدرسة بالبقاء في مناصبهم لأسابيع أو شهور.

وقالت نيويورك تايمز إن الأمر يهدد بترك الولايات المتحدة دون سفراء في بلدان مهمة وافق مجلس الشيوخ على تعيينهم فيها لعدة شهور مثل ألمانيا وكندا وبريطانيا.

وأبلغ مسؤول كبير في فريق ترامب الانتقالي الصحيفة أنه لا توجد نية سيئة وراء هذه الخطوة، ووصفها بأنها مسألة بسيطة تتعلق بضمان أن يغادر مبعوثو أوباما في الخارج الحكومة في الوقت المحدد.