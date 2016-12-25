ترامب يعتزم القيام بزيارة رئاسية للقدس العام القادم

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واشنطن – نشرت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، اليوم الأحد، تصريحات القيادي في الحزب الجمهوري، جويل بارك بولاك، بأن “الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، عبّر لمقربين منه عن عزمه القيام بزيارة رئاسية إلى القدس العام المقبل”.

وتعهد ترامب مجدداً بتسريع خطوات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس رداً على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 أول من أمس الداعي إلى تجميد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، والذي لم تتحرك إدارة الرئيس المنتهية ولايته، باراك أوباما، لمنع تمريره.

وأعرب ترامب عن غضبه الشديد من صدور القرار الدولي ضد إسرائيل، بعد أن كان واثقاً بأنه قد أجهضه بنجاحه في إقناع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتأجيل طرحه للتصويت في مجلس الأمن إلى ما بعد رحيل إدارة أوباما في العشرين من يناير المقبل.

وتوقع بولاك ألا تكتفي إدارة ترامب بتسريع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، بل سيكون أمامها خيارات إضافية للثأر، ومنها قيام الرئيس المنتخب بزيارة القدس باعتبارها “العاصمة الأبدية لإسرائيل”، على حد تعبيره.