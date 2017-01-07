ترامب يعتزم تعيين «دان كوتس» رئيسًا للاستخبارات

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واشنطن – أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم السبت، نيته تعيين السناتور السابق دان كوتس (73 عاماً) رئيسًا للاستخبارات الوطنية، وهو المستهدف بعقوبات روسية.

وبحسب «وكالة الأنباء الألمانية»، قال ترامب في بيان: «أنا على يقين من أن السيناتور دان كوتس هو الخيار الجيد» وسيقود اليقظة الدائمة لإدارتي في مواجهة من يحاولون الإساءة إلينا».

ويعتبر هذا التعيين أمراً حساساً في خضم الجدل مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية بشأن عمليات قرصنة تنسب إلى روسيا أثناء الانتخابات الأمريكية.

وشكك ترامب علناً في وجود مثل هذا التدخل الروسي، في حين نشرت الاستخبارات الجمعة تقريراً يتهم الرئيس الروسي فلادمير بوتين، بشن عمليات تضليل إعلامي وقرصنة لتسهيل انتخاب ترامب وازدراء منافسته هيلاري كلينتون.

ويفترض أن يطمئن تعيين دان كوتس السيناتور السابق عن انديانا في هذا المنصب، من يشتبهون في تساهل ترامب مع روسيا.

ودان كوتس هو واحد من ستة من أعضاء مجلس الشيوخ وثلاثة من مسؤولي البيت الأبيض، الذين منعوا من دخول روسيا في 2014 رداً على العقوبات الأمريكية على خلفية ملف القرم. وقال السينانور كوتس حينها إن استهدافه من الرئاسة الروسية “شرف”.

ويتولى مدير الاستخبارات الوطنية وهو منصب استحدث إثر اعتداءات سبتمبر 2001، تنسيق أنشطة 16 وكالة استخبارات أمريكية بينها وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفدرالية.

وكان دان كوتس تولى منصب سفير في ألمانيا بين 2001 و2005 في عهد جورج دبليو بوش.

وكان عضواً في لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ في ولايته الأخيرة.