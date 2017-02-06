ترامب: ينتابني شعور «سريالي» بسبب الرئاسة

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واشنطن – صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، بأن شعورا سرياليا ينتابه بسبب منصبه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية .

ووفقًا لـ«روسيا اليوم»، قال ترامب في مقابلة تلفزيونية مع قناة «فوكس نيوز»، عن انطباعة لدى دخوله البيت الأبيض:” يجب أن أخبركم أنه في اليوم التالي بعد مروري من المدخل الرئيسي للبيت الأبيض، قلت لنفسي إنه لشيء مدهش”.

وتابع ترامب وصف انطباعه قائلا “إلى حد ما هذا الموقف ترك لدي شعورا سرياليا (فوق واقعي)، ولكن يجب تجاوز هذا الشعور، لأن أمامي عملا كثيرا وعلي إنجازه”.

وكان تنصيب دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية قد جرى في 20 يناير المنصرم، بعد فوزه على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.