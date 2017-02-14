ترامب ينتقد «تسريبات غير قانونية» بعد استقالة مستشاره للأمن القومي

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واشنطن- انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، “التسريبات غير القانونية” وذلك عقب استقالة مستشاره للأمن القومي مايكل فلين، بعد اتهامه بإجراء اتصالات حساسة مع الحكومة الروسية.

وبحسب وكالة رويترز، فيما تحاول إدارة ترامب وضع حد للشكوك بأنها متواطئة مع الكرملين، كتب ترامب تغريدات على تويتر، وقال: “القصة الحقيقية هنا هي ما هو سبب خروج هذا العدد من التسريبات غير القانونية من واشنطن”.

وأضاف: “هل ستحدث هذه التسريبات أثناء تعاملي مع كوريا الشمالية وغيرها؟”.

ومنذ تولي ترامب الرئاسة، زادت التسريبات من البيت الأبيض بشكل كبير لوجود مراكز قوى منافسة تسعى من أجل السلطة.