ترامب ينتقد «نوردستروم» بعد تخليها عن علامة إيفانكا التجارية

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واشنطن – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء مدافعاً عن ابنته، إن متاجر التجزئة “نوردستروم” عاملت إيفانكا ترامب بشكل غير عادل من خلال تخليها عن مجموعة تصميماتها.

وغرد ترامب على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: “حصلت ابنتي إيفانكا على معاملة غير عادلة بالمرة من قبل نوردستروم، إنها شخص رائع، دائماً ما توجهني لفعل الشيء الصحيح، هذا سيئ للغاية!”.

يذكر أن نوردستروم، التي تدير 347 متجراً في 40 ولاية بالإضافة إلى كندا، قالت يوم الجمعة الماضية إنها تخلت عن مجموعة أزياء من تصميم إيفانكا ترامب بسبب انخفاض المبيعات.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر الأربعاء، إن ترامب لديه كل الحق في الدفاع عن أفراد أسرته، واصفاً قرار نوردستروم بـ”الهجوم المباشر على سياسته (دونالد ترامب) واسمها”.

وتابع سبايسر أن ترامب يعتبر أنه من الظلم استهداف ابنته “لأن لديهم مشكلة مع سياسته”، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي لا تمتلك فيه إيفانكا ترامب الشركة، التي تبيع الملابس والأحذية وحقائب اليد والمجوهرات، بصورة مباشرة، إلا أنها لا تزال تحمل اسم ايفانكا.

ورفضت شركة نوردستروم التعليق على هذه الأنباء، وفقا لـ«24».