ترامب ينوي إلغاء قرارات رئاسية لإدارة أوباما

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واشنطن – أعلن شون سبايسر، المتحدث باسم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن الأخير ينوي القيام بـ”أمور مهمة عدة” فور تسلمه سلطاته في البيت الأبيض.

ومن بين الأمور التي سيتخذها إصدار مراسيم رئاسية تنقض قرارات سبق أن اتخذتها إدارة باراك أوباما.

وقال شون سبايسر، في تصريح لشبكة “أي بي سي”، إن ترامب سيوقع سلسلة من المراسيم الرئاسية لإلغاء كثير من التدابير والإجراءات التي تقررت خلال السنوات الثماني الأخيرة والتي كبحت جماح النمو الاقتصادي وفرص العمل.

وأكد سبايسر على أن الأمر لن يقتصر على مسألة واحدة إنما سيشمل مسائل عدة مهمة.

علما بأن ترامب يتسلم مهامه في العشرين من يناير/كانون الثاني الجاري.

كما أكد المتحدث باسم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن الرئيس الجديد لن يكف عن استخدام موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” للتواصل مع الأمريكيين بعد وصوله إلى البيت الأبيض.

وقال، في هذا الصدد: “مع كل الإحترام الذي أكنه لكم (في إشارة إلى وسائل الإعلام)، أعتقد أن وسائل الإعلام التقليدية مستاءة لكون أكثر من 45 مليون أمريكي يتابعونه على مواقع التواصل الاجتماعي، ولأنه قادر على إجراء حوار مباشر مع الأمريكيين”.