ترامب يهاجم الإعلام ويؤكد تنفيذ جميع الوعود الانتخابية

رؤية- أحمد عبدالصبور

واشنطن- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن إدارته تتعرض للانتقاد بسبب التزامها بتنفيذ وعوده الانتخابية، مؤكدًا أنه سيعمل بكل طاقته لتنفيذ تلك الوعود التي أطلقت خلال حملته الانتخابية.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي، أنه يعمل على تجديد البنية التحتية، والقضاء على العنف والجرائم، مشيرًا إلى تشكيل فريق عمل من أجل ذلك، وانتقد ترامب خلال كلمته الإعلام، قائلاً ” الأعلام يهاجم الإدارة الأمريكية الجديدة رغم أنها تقوم بمهامها بشكل متوازن ودقيق”.

وعن الإرهاب، أكد ترامب أنه سيقوم بكل ما يلزم لطرد ما أسماه بالإرهاب الإسلامي من الولايات المتحدة، وعن جدار المكسيك، أكد أن إدارته بدأت في اتخاذ إجراءات بناء الجدار ومراقبة الحدود بشكل جيد.