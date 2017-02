«ترامب» يهاجم وسائل الإعلام على «تويتر»

رؤية

واشنطن – هاجم الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، اليوم الأربعاء، عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، ووصفها بالوهمية، عبر حساباته الرسمية، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب «ترامب» عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر «تويتر»: “الإعلام المفبرك يستمر في جنونه، بنظريات المؤامرة والحقد الأعمى، قناتي إن بي سي وسي إن إن ليس لديهم أي مشاهدات، وفوكس وفريندز الأفضل

The fake news media is going crazy with their conspiracy theories and blind hatred. @MSNBC & @CNN are unwatchable. @foxandfriends is great!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017