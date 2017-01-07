ترامب.. 3 زوجات والثالثة سيدة أولى

رؤية

أيام تفصلنا عن تنصيب دونالد ترامب رسميا رئيسا للولايات المتحدة، ورغم أن زوجته ميلانيا وجمالها كانا مثارا للحديث عبر وسائل الإعلام، نظرا لعملها كعارضة أزياء، وأناقتها وجمالها، إلا أنها لم تكن الزوجة الأولى لترامب، فسبق وتزوج مرتين قبلها.

تعالوا لنلقي نظرة على زوجات ترامب.

الأولى.. إيفانا ترامب

تعرف دونالد ترامب الى زوجته الأولى في نيويورك “ايفانا ترامب” وهي من الجنسية التشيكية وكانت متزوجة قبله ومطلقة ثم أسست عائلة مع دونالد ترامب عام 1977 وأنجبت ثلاثة أولاد هم دونالد جونيور،ايفانكا ترامب و ايريك ترامب

وتم الطلاق بعد خلافات حول العمل والبقاء في المنزل وتربية الأولاد وبعد علاقة دونالد ترامب مع مارلا مابلز التي أصبحت زوجته الثانية.

الثانية.. مارلا مابلز

تزوج دونالد ترامب من مارلا مابلز بعد علاقته بها وطلاقه من زوجته الأولى في حفل زفاف كبير ارتدت العروس فستان بأكمام طويلة من الساتان الأبيض مكشوف الأكتاف، ودام الزواج أربع سنوات فقط ليتطلق الزوجان عام 1997 وله ابنته تيفاني ترامب منها.

الثالثة.. ميلانيا ترامب

تعرف دونالد ترامب الى زوجته الحالية ميلانيا في حفل منذ عشر سنوات خلال تواجده مع امرأة أخرى، واستطاع أن يأخذ رقم هاتف ميلانيا ترامب في الحفل وأن يكلمها بعدها ليتزوج الأثنان عام 2005.

وتميز عرس دونالد ترامب و ميلانيا ترامب بكعكة الزفاف التي تعتبر أغلى كعكة زفاف في العالم فكانت مكونة من سبع طبقات وتزن قرابة المائة كيلو ومغطاة بثلاثة آلاف وردة بيضاء وقد حضر الزفاف الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون وزوجته هيلاري.