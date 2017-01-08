ترجمة «أنشودة سجن ردنغ» لأوسكار وايلد

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المنامة– صدر حديثا كتاب « قصيدة سجن ردنغ» للكاتب أوسكار وايلد، ترجمة الباحث البحريني محمد الخزاعي، الذي يستحضر سيرة الشاعر الأيرلندي من خلال ترجمته لآخر أعماله «أنشودة سجن ردنغ» التي كتبها في العام 1889، وهي قصيدة طويلة يحكي فيها وقع حياة السجن القاسي الذي عاشها.

ويعتبر الشاعر أوسكار فينيجول أوفلاهرتي وايلد المولود في 16 أكتوبر 1854 والمتوفى في 30 نوفمبر من عام 1900 واحدا من الشعراء الذين سبقوا عصرهم، لما قدمه من نتاج شعري غزير وإبداع أدبي فريد من نوعه، فقد كان وايلد مؤلفا مسرحيا أيضا وروائيا وكاتب مقالة، إضافة إلى كونه شاعرا من أصل أنكلو-أيرلندي، فقد كانت شهرته المسرحية كبيرة أواخر القرن التاسع عشر لجرأته التي تتخطى كل الحدود. إذ أصبح من أكثر كتاب المسرحيات شعبية في لندن في بدايات التسعينات من نفس القرن، أما في وقتنا الحاضر فقد عرف بمقولاته الفلسفية ورواياته وظروف سجنه التي تبعها موته في سن مبكر.

وتعد هذه القصيدة المطولة من أجمل القصائد الإنكليزية على مر تاريخ الشعر الإنكليزي، كتبها وايلد بعدما أُودع السجن، متحدثا فيها عن رجل حُكم عليه بالإعدام بسبب قتله لزوجته، وفقا لصحيفة «العرب».

ولكن رغم أهيمة هذه القصيدة وجمالياتها المتناهية والتي جعلت منها من النصوص المؤسسة في الشعر العالمي، إلاّ أنها لم تترجم سابقا إلى اللغة العربية كاملة.

سجن وايلد كان بتهمة الفعل الفاضح مع رجال آخرين، إذ من المعروف عنه مثليته التي كانت تعد جريمة، فأدين وحكم عليه بالسجن لسنتين مع الأشغال الشاقة.

وإن كتب أثناء احتجازه كتابه الشهير “من الأعماق” وهو عبارة عن رسالة طويلة ناقش فيها مسيرته الروحية خلال المحاكمات مشكلا وجهة نظر سوداوية مخالفة لفلسفته السابقة عن اللذة، فإنه قدم للأدب العالمي أفضل أشعاره التي كتبها بعد إطلاق سراحه، حيث غادر إلى فرنسا إذ لم يعتزم الرجوع إلى أيرلندا أو بريطانيا.

وهناك كتب آخر أعماله “أنشودة سجن ردنغ” ليتوفى بعدها معوزا وفقيرا في عمر ناهز السادسة والأربعين عاما.