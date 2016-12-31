تركمانستان تهدد بقطع الغاز عن إيران بسبب الديون

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طهران – قال مسؤول فى قطاع النفط الإيرانى أمس الجمعة، أن تركمانستان قد توقف صادرات الغاز الطبيعى إلى إيران، السبت، إذا لم تتوصل الدولتان الجارتان إلى اتفاق بخصوص مستحقات متأخرة أثير حولها الخلاف، ويعود تاريخها لأكثر من 10 سنوات.

وتتوفر فى إيران حقول كبيرة للغاز الطبيعى فى جنوب البلاد، لكنها تستورد الغاز من تركمانستان لتوزيعه فى أقاليمها الشمالية، لاسيما خلال فصل الشتاء.

وذكرت طهران، الأسبوع الماضى، أن تركمانستان هددت بوقف إمدادات الغاز بسبب المتأخرات التى بلغت نحو 1.8 مليار دولار، بينما تريد إيران إحالة القضية إلى التحكيم.

وأضافت وكالة مهر الإيرانية نقلا عن مسؤول إيرانى “إذا لم يتوصل البلدان إلى اتفاق اليوم فقد توقف تركمانستان صادراتها من الغاز إلى إيران بدءا من الغد”، وأشار المسؤول، إلى أن إيران اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لإمداد أقاليمها الشمالية بالغاز، إذا توقفت الواردات.

اتفاق مبدئي

وقد أعلن المتحدث باسم شركة الغاز الوطنية مجيد بوجار زادة إن إيران وتركمانستان اتفقتا بشكل أولي علي بحث نقاط الخلاف بين شركتي الغاز الوطنية الإيرانية وشركة تركمن غاز في لجان متخصصة.

وخلال مقابلة مع وكالة ارنا الايرانية، أمس الجمعة أشار بوجار زادة إلي أن تفاصيل الإتفاق سيعلن عنها في المستقبل.

يذكر إن الوفد الإيراني المفاوض المتواجد في تركمانستان قرر أمس الجمعة وقف المفاوضات والعودة إلي إيران بعد العوائق التي وضعها الجانب التركمانستاني وكذلك إصراره علي مواقفه في هذا المجال إلا أن الوفد الإيراني عاد إلي طاولة المفاوضات بعد طلب الجانب التركمنستاني هذا الأمر.



يذكر أن تركمانستان تطالب بتسديد ما تسميها مستحقات غازية بالغة 8ر1 مليار دولار تعود إلى عامي 2007 – 2008، وهذا ما ترفضه إيران. ومع زيادة إيران حجم إنتاجها من الغاز إلى 700 مليون متر مكعب يومياً، فانها لم تعد بحاجة إلى إستيراد الغاز من الدول الأخرى، لكن ما جعلت إيران تصر على بقاء عقود استيراد الغاز من تركمانستان هي المشاركة في أسواق الطاقة الإقليمية، وكذلك تطوير العلاقات مع دول الجوار.



وقد استغلت تركمانستان انخفاض درجات الحرارة في إيران خلال الأيام الماضية وزيادة معدلات استهلاك الغاز في البلد لتمارس ضغوطاتها لإسترجاع مستحقاتها المزعومة.

وتمتلك تركمانستان ثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي بالعالم حيث يقدر احتياطي الغاز عام 2004 بنحو 23 ترليون متر مكعب. وتصدر تركمانستان الغاز إلى روسيا وإيران والصين.

