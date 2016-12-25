تركيا: أمن بلادنا يبدأ من سوريا والعراق

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إسطنبول – أكد ويسي قايناق نائب رئيس الوزراء التركي الأحد أن أمن بلاده يبدأ من سوريا والعراق، وأن أمن أوروبا يبدأ من تركيا.

وقال قايناق، في مؤتمر صحفي عقده بمقر ولاية “كليس” جنوب البلاد، “أمننا يبدأ من سوريا والعراق، لذا ينبغي أن نحمي حدودنا، وينبغي على أوروبا ألا تنسى أن أمنها يبدأ من تركيا”.

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى إعادة تفعيل معبر “جوبان باي” بكليس، المقابل لمدينة “الراعي” شمالي حلب، قائلا “سنعيد تفعيل المعبر التاريخي مجددا، كما اتخذنا، كإدارة الكوارث والطوارئ التركية، قرارا بإنشاء مركز لوجستي متطور في المنطقة، وبهذه الوسيلة ستصل المساعدات المرسلة إلى المكان المنشود وفي الوقت المناسب”.

وجدّد قايناق، تأكيد بلاده على عدم السماح في أن تصبح منطقة سنجار (غرب الموصل)، “قنديل ثانية”، في إشارة إلى سلسلة جبال قنديل في إقليم كردستان العراق، والتي يتخذها مسلحو “حزب العمال الكردستاني” مقرا لهموفقا لـ«الأناضول».