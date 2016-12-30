تركيا تبدأ محاكمة 9 مثقفين بتهمة الإرهاب

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إسطنبول- بدأت، أمس الخميس، بمدينة إسطنبول في تركيا محاكمة الروائية التركية أصلي أردوغان مع ثمانية مثقفين آخرين، بتهم تتعلق بالإرهاب، في قضية تحظى باهتمام واسع في الأوساط الحقوقية محليا ودوليا.

ووجهت إلى المتهمين -خمسة منهم في حالة فرار- تهمة الانضمام إلى حزب العمال الكردستاني المحظور الذي تعتبره تركيا منظمة إرهابية، وفقا للوكالة «الفرنسية».

وعملت أردوغان (49 عاما) مع صحيفة “أوزغور غونديم” الكردية اليومية التي أغلقتها الحكومة في أغسطس/آب الماضي بسبب مزاعم صلتها بحزب العمال الكردستاني.

وتم إلقاء القبض على أصلي أردوغان في أغسطس/آب الماضي في خضم الأجواء المتوترة التي سادت البلاد في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة. وفي حال إدانتها فإنه يمكن أن تواجه أصلي عقوبة السجن مدى الحياة.

وتعرف أصلي أردوغان بكونها ناشطة حقوقية وروائية وكاتبة صحفية ترجمت بعض أعمالها الأدبية إلى كثير من اللغات الأجنبية، بينها الفرنسية.