تركيا تدين بأشد العبارات تفجيرات العاصمة العراقية

رؤية

أنقرة – أدانت وزارة الخارجية التركية تفجيرات ضربت يوم الإثنين العاصمة العراقية بغداد.

وقالت الخارجية في بيان صادر عنها، إن تركيا المستهدفة من قبل المنظمات الإرهابية والتي فقدت مواطنين لها في مثل هذه الهجمات الشنيعة، هي أفضل من يفهم معاناة الشعب العراقي، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

وأعربت الوزارة عن إدانتها بأشد العبارات لتلك الهجمات الإرهابية، سائلة الرحمة من الله للذين فقدوا حياتهم والشفاء العاجل للجرحى.

وجاء في البيان “نحن على ثقة أن مثل هذه الأعمال الدنيئة لن تثني الحكومة والشعب العراقيين، إن تركيا والعراق سيواصلان العمل على تعزيز أواصر التعاون بينهما في إطار محاربة الإرهاب”.

ولقي نحو 50 شخصاً مصرعهم في موجة تفجيرات عنيفة بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة ضربت مناطق متفرقة من العاصمة العراقية يوم الإثنين، وفقا لـ«24».