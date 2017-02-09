تركيا تعتقل 4 أشخاص يشتبه في انتمائهم لـ«داعش»

رؤية

أنقرة – اعتقلت الشرطة التركية، اليوم الخميس، 4 أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش كانوا يخططون لشن هجوم “خطير”.

وذكرت وكالة أنباء «الأناضول»، أن المشتبه بهم اعتقلوا في عملية في غازي عنتاب، القريبة من الحدود مع سوريا. وضبطت الشرطة 24 حزاما ناسفا، استخدم في إعدادها نحو 150 كيلوغراما من المتفجرات وبندقيتين آليتين ومواد أخرى.

يذكر أن تركيا شهدت، العام الماضي، سلسلة من الهجمات التي نفذها داعش أو المسلحون الأكراد.

والأسبوع الماضي اعتقلت السلطات التركية نحو 750 شخصا بزعم صلتهم بداعش في حملة أمنية موسعة في 29 محافظة تركية.