تركيا.. توقف المفاوضات حول وقف النار في سوريا

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أنقرة – انسحب وفد المعارضة السورية، من جلسة المفاوضات حول وقف النار في سوريا، اليوم الخميس، لإصرار الروس مجددا على عدم شمول الغوطة بوقف النار، بالإضافة إلى جبهة فتح الشام.

وفقًا لـ«العربية.نت»، هدد وفد المعارضة السورية، بإنهاء مفاوضات وقف النار الجارية في أنقرة.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قد صرح في وقت سابق، اليوم الخميس، أن أنقرة تأمل التوصل إلى وقف إطلاق النار في سوريا قبل العام الجديد، مضيفاً أن بلاده لن تجري محادثات مع رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وقال تشاووش أوغلو ، في مقابلة مع محطة خبر، إن تركيا وروسيا تسعيان للقيام بدور الضامن لوقف إطلاق النار.

كما شدد على ضرورة مغادرة كل الجماعات المقاتلة الأجنبية سوريا، بما في ذلك ميليشيات حزب الله.

إلى ذلك، أكد أنه ليست هناك عملية مشتركة بين تركيا وروسيا ضد داعش في مدينة الباب السورية.

وأضاف أوغلو أن الولايات المتحدة لا تقدم دعماً جوياً للعملية المدعومة من تركيا في سوريا، بسبب ضغط من وحدات حماية الشعب الكردية السورية.