تركيا: لا شك لدينا في أن حزب العمال وراء هجوم أزمير

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أنقرة – أكد ، بكر بوزداغ، وزير العدل التركي، اليوم الجمعة، أنه تم احتجاز 18 شخص في إطار التحقيقات حول هجوم إزمير الذي وقع بالأمس، مؤكداً أن السلطات واثقة من وقوف حزب العمال الكردستاني خلف الهجوم.

ووفق لما نقلت وكالة «سبوتنك»، قال بوزداغ، في تصريحات للصحافيين خلال مراسم تشييع الضحايا في ازمير: “لا شك لدينا في وقوف حزب العمال الكردستاني خلف هجوم إزمير”.

ولفت الوزير أن “الإرهابيون كانوا يخططون لارتكاب مجزرة كبير وإحداث كارثة نظرا للأسلحة والقذائف التي تم ضبطها في حوزتهم”.

كان هذا بعد مقتل مهاجمان ورجل شرطة ومدني في هجوم بسيارة مفخخة وآخر مسلح على محكمة في مدينة أزمير التركية، بحسب وسائل الإعلام الرسمية.