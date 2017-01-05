تركيا: منفذ هجوم اسطنبول ربما كان له شركاء آخرين

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أنقرة – صرح، اليوم الخميس، نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان كورتولموش، بعد 4 أيام من الهجوم على ملهى “لاريينا” باسطنبول، الذي أودى بحياة 39 شخصاً، أن منفذ الهجوم ربما كان له شركاء آخرين داخل الملهى.

وقال كورتولموش في تصريحات نشرتها صحيفة «حرييت» التركية، أن “هذا الاستنتاج نابع من عدم إقدام الإرهابي، الذي نفذ الهجوم بحرفية عالية، على الانتحار في مكان الجريمة”.

وأشارت الصحيفة أن المحققين لا يستبعدون تورط شخص آخر في الهجوم بعد تحليل الفيديوهات التي سجلتها كاميرات الملهى، والكاميرات المجاورة له، نقلا عن وكالة «الأنباء الإسبانية».

وكما ذكر نائب رئيس الوزراء أن مرتكب مذبحة اسطنبول يعتقد أنه جاء إلى تركيا قادماً من جمهورية قيرغيزستان، إلا أن التحقيقات لاتزال تدرس خيارات أخرى، من بينها أنه ربما يكون قد جاء من سوريا.