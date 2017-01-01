تركيا.. 75 قتيلا وجريحا في هجوم إرهابي على ملهى ليلي

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إسطنبول – سقط 35 قتيلا وأصيب 40 آخرين، في هجوم استهدف ملهى ليلي في منطقة “أورتاكوي” بإسطنبول، وفقا لتصريحات حاكم إسطنبول .

وأفاد شهود عيان بأن المهاجم كان يرتدي ملابس “بابا نويل ” وكان يتحدث باللغة العربية.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن مسلحا يعتقد أنه منفذ الهجوم لا يزال داخل الملهى.

وأطلق المهاجم النار على ضابط شرطة ومدني وهو يدخل الملهى الليلي قبل أن يفتح النار بشكل عشوائي في الداخل.

وقال واصب شاهين حاكم إسطنبول للصحفيين في موقع الهجوم “إرهابي بسلاح بعيد المدى… نفذ هذا الهجوم بوحشية وهمجية بإطلاق النارعلى الأبرياء الذي يحتفلون فحسب بالعام الجديد.”

وقالت محطة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية، إن حوالي 500 إلى 600 شخص كانوا داخل الملهى الليلي فيما يبدو عندما وقع الهجوم في حوالي الساعة 1:15 صباحا (2230 بتوقيت جرينتش). وقفز بعض المحتفلين في المياه هربا من إطلاق النار وقامت الشرطة بإنقاذهم.

وأظهرت لقطات تلفزيونية سيارات إسعاف وعربات للشرطة تقف خارج الملهى الليلي في حي أورتاكوي بأكبر المدن التركية.

ويقع الملهى الليلي على الجانب الأوروبي لخليج البوسفور الذي يقسم اسطنبول. وقال تلفزيون (إن.تي.في) إن بعض المحتفلين قفزوا في المياه هربا من إطلاق النار وإن الشرطة أنقذتهم.