تزامنًا مع ذكرى التنحي.. علاء مبارك يتناول العشاء في مكان شعبي

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القاهرة – تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورا لعلاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وهو يتناول العشاء مع آخرين يرجح أن يكونوا أصدقاءه، في أحد مطاعم السيدة زينب.

ويظهر في الصور علاء مبارك دون حراسة بالمطعم، في الوقت الذي حرص فيه الكثير من المواطنين على التقاط الصور التذكارية معه، وألتفوا حوله للترحيب به.

وعلق أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي على الصور قائلا: “هو الحكم على علاء وجمال ولا جمال بس”، فيما كتب آخر “هي دي الأخبار اللي الواحد يفتح (فيس بوك) يلاقيها وتسعد قلبه باقي اليوم”، وقال آخر “والله الواحد بيتبسط لما يشوفهم.

وشهدت الفترة الأخيرة ظهورًا متكررًا لنجلي الرئيس الأسبق جمال وعلاء مبارك، في مناسبات عزاء لشخصيات بارزة وممثلين، ومباراة منتخب مصر الودية أمام نظيره التونسي في مدرجات استاد القاهرة، كما تناولا العشاء من قبل في مطعم أسماك في شبرا.

ويأتي ذلك العشاء قبل يومين من ذكرى تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن الحكم في 12 فبراير 2011.