تزايد أعداد النازحين من مدينة الموصل

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بغداد – قال مسؤول إغاثي عراقي، اليوم الاثنين، إن أكثر من 3 آلاف مدني نزحوا من مدينة الموصل (شمال) خلال الـ72 ساعة الماضية، وسط ظروف جوية وإنسانية سيئة.

وقال إياد رافد، عضو جمعية الهلال الأحمر العراقية (مؤسسة رسمية تعنى بإغاثة النازحين)، إن “نحو 3 آلاف و250 مدنيا بينهم أطفال ونساء نزحوا من أحياء الموصل الشرقية والجنوبية، خلال الـ72 ساعة الماضية، وسط هطول الأمطار وصعوبة التنقل”.

وأضاف المسؤول الإغاثي أن “غالبية النازحين جرى نقلهم إلى مخيمات الخازر وحسن شام والجدعة”.

ولفت إلى أن “الوضع الإنساني في المخيمات لا يقل سوءا عن عملية فرار المدنيين من منازلهم، فالأمطار وبرودة الأجواء فاقمت الأزمة الإنسانية في المخيمات”.

ويتواجد أغلب نازحي الموصل، في مخيمات الخازر شرق الموصل، ويتسع لنحو 8 آلاف عائلة، وحسن شام، الواقع في منطقة الخازر أيضا، ويتسع لنحو 24 ألف نازح، إضافة إلى مخيمات (الجدعة1، والجدعة2، والجدعة3) جنوب الموصل.

وبدأت الحكومة العراقية والقوات المتحالفة معها، في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2016، بدعم من التحالف الدولي، عمليات عسكرية لاستعادة السيطرة على الموصل، التي استولى عليها تنظيم الدولة، في حزيران/يونيو 2014.

وفر عشرات آلاف المدنيين من الأحياء الشرقية للمدينة بعد توغل القوات العراقية فيها. ولا يزال مئات الآلاف منهم محاصرين في مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة، خاصة في أحياء غربي الموصل.

(وكالات)