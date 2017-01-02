تسعة كتب ستسرق من عينيك النوم!

رؤية- شيرين صبحي

هناك الكثير من الكتب التي تأسرنا وتجعلنا ننسى أوقات النوم أو حتى الطعام.

موقع bright side”” ينشر تسعة كتب من هذه النوعية التي تسلبنا النوم وهي:

1- “أغنية الثلج والنار.. لعبة العروش” تأليف جورج آر آر مارتن

هذه الرواية لا تحتاج إلى تعريف. لقد شاهدنا المسلسل التلفزيوني الذي يحمل نفس الاسم، أو سمعنا على الأقل شيئا حيال ذلك. تجري أحداث الرواية السلسلة في قارّتين خياليتين هما ويستروس وإيسوس في نهاية صيف طويل جدا يمتد لعقد قبل بداية أحداث الجزء الأول، وقد وحدت الممالك السبع في قارة ويستروس تحت راية آل تاغاريان.

تبدأ أحداث الرواية الأولى “صراع العروش” بعد 15 عاما من مقتل آخر حكام آل تاغاريان ونفي ذريته إلى القارة إيسوس، وتنصيب روبرت براثيون حاكما للممالك السبع. المؤامرات والحروب تطارد القارئ طوال الرواية.

2- “فتاة غائبة” تأليف جيليان فلين

زوجان يقرران الاحتفال بعيد زواجهما، لكن فجأة تختفي الزوجة، مع وجود دلائل على وجود صراع والدم في المنزل. كل المؤشرات تشير إلى أن الزوج هو الفعل، ولكن هل هو حقا المتسبب في اختفاء زوجته؟ الرواية تجعلنا نتساءل كيف يمكن ان نعرف حقا من هم توائم أرواحنا.

3- “لا تدعني أذهب أبدا” للكاتب كازو إيشيجيرو

نتعرف في الرواية على بريطانيا بديلة في أواخر القرن العشرين. في مدرسة داخلية حيث يدرس الأطفال ويمثلون المسرحيات. ولكن مع مرور الوقت يتعلم التلاميذ أن مصيرهم هو التبرع بأعضاءهم من أجل إنقاذ المرضى الميؤوس من شفائهم.

4- “سارقة الكتاب” للأسترالي ماركوس زوساك

تدور الرواية حول حياة ليسل ميمينغر، وهي فتاة في التاسعة من العمر تعيش في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية. نتعرف على خبرات ليسل عبر الموت، فبعد موت أخيها، تصاب بحالة من الذهول في منزل أبويها بالتبني هانس وروزا هوبيرمان.

تصور الرواية حياة البطلة من خلال إقامتها مع والديها الجدد حيث تواجه الخوف من النظام النازي. تتعلم الفتاة القراءة سرا وتدرك قوة الكتابة وتأثير الكلمات، فتبدأ في كتابة قصصها الخاصة وتخوض رحلة اكتشاف للذات.

5- “الكفّارة” للكاتب إيان ماك إيوان

رواية عميقة وغنائية عن الحب والخيانة، عن الفن والأخطاء التي يدفع ثمنها الأشخاص لبقية حياتهم، فتروي قصة جريمة وعواقبها على مدى 6 عقود، بداية من ثلاثينات القرن العشرين.

نتعرف على سيرة البطلة بروني، منذ مراهقتها حتى شيخوختها. رواية عبثية، يباع فيها الموت بالجملة، حالها كحال أغلب أعمال ماك إيوان.

6- “ظل الريح” للأسباني كارلوس رويز زافون

تجري أحداث الرواية عام 1945 في برشلونة، حيث يجد الشخصية الرئيسية، وهو صبي يبلغ من العمر عشر سنوات، كتاب غامض يغير حياته. حيث يصطحب رجل مسن ابنه دانييل إلى مكان يدعى مقبرة الكتب، يُلقى فيها الكتب غير الناجحة. يأخذ الولد كتاب عنوانه “ظل الريح” فيعجب بالكتاب ومؤلفه خوليان كراكس، ويبدأ في البحث عن أعمال أخرى للمؤلف لكنه لا يجد، ثم يعلم أن رجل يدعى لاين كوبيرت يحرق جميع كتب خوليان لاعتقاده أنها مبعث للشر أو للشيطان!

7- “سحابة الأطلس” للكاتب ديفيد ميتشل

تقدم الرواية قصة البشر عبر التاريخ، بواسطة عرض 6 قصص من أمكنة وأزمنة مختلفة لشخصيات تعيش في ظروف مشابهة. توضح الرواية كيف أن تصرفاتنا الفردية تنعكس علينا وقد تؤثر في حياة الآخرين في الماضي، الحاضر، والمستقبل لأن كل شيء مترابط بيننا، وأي تصرف بسيط قد يُلهم الآخرين للقيام بثورة في المستقبل البعيد.

8- “آلهة أمريكية” للكاتب نيل جيمان

تدور الرواية حول الآلهة التي جلبت إلى أمريكا من قبل مختلف الناس في جميع أنحاء العالم. رحلة البحث عن أب، الوطن، والمرأة الحبيبة.

9- “عداء الطائرة الورقية” للأمريكي من أصل أفغاني خالد حسيني

يأخذنا الكاتب فى رحلة إلى أفغانستان أواخر العصر الملكي وحتى صعود حركة طالبان واستيلائها على الحكم. تدور الأحداث حول علاقة صداقة تنشأ بين صبيين يشبان معًا في كابول، في دار واحدة، ولكن في عالمين مختلفين، أحدهما يسمى “أمير” وهو ابن رجل أعمال ثري، أما “حسن” فهو ابن خادمهم الذي ينتمي إلى أقلية عرقية منبوذة.

وعندما يغزو السوفييت أفغانستان، ويهرب “أمير” ووالده من البلاد بحثًا عن حياة جديدة في الولايات المتحدة، تظل ذكرى “حسن” تطارده.

هي رواية عن الصداقة، الخيانة، وثمن الوفاء، عن الروابط بين الآباء والأبناء، عن الحقيقية التي تتكشف مهما حاول الناس إخفاءها. رواية تصف لنا ثراء الثقافة وجمال الطبيعة في بلاد صارت خرابًا.