تسليم رفات باقي ضحايا ركاب الطائرة المصرية المنكوبة لذويهم

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القاهرة – بدأت مصلحة الطب الشرعي، برئاسة الدكتور هشام عبد الحميد، اليوم الأحد، تسليم رفات ضحايا ركاب الطائرة المصرية المنكوبة أثناء عودتها من فرنسا من المصريين والأجانب، وذلك بعد قيام وزارة الطيران المدني بإنهاء تصريح الدفن الخاصة بهم، تمهيدا لتسليمها لذويهم.

وقال مصدر طبي، إن المصلحة سلمت وزارة الطيران شهادات تبليغ الوفاة الخاصة للركاب التى عثر على رفاتهم سواء الأجانب أو المصريين الذين كانوا على متن الرحلة، والتي من خلالها تم استخراج تصاريح الدفن، بحسب موقع “اليوم السابع”.

وأشار المصدر إلى أن أهالي الضحايا المصريين تسلموا الرفات الخاصة بذويهم، تمهيدًا لتشييعهم إلى مثواهم الأخيرة، بينما تم تسليم ممثل السفارة الفرنسية بالقاهرة رفات الضحايا من الفرنسيين.

وكانت مشرحة زينهم سلمت أمس 10 رفات تخص طاقم الطائرة المنكوبة، والذين تم دفنهم بمقابر العائلة.