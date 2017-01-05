تشاد تغلق حدودها مع ليبيا بسبب «تهديد ارهابي»

رؤية

انجمينا- أعلن رئيس الوزراء التشادي البير باداكيه، اليوم الخميس، إغلاق الحدود البرية مع ليبيا بسبب وجود “خطر محتمل لتسلل إرهابي”.

وبحسب “فرانس برس”، قال باداكي في مداخلة بثت على الإذاعة والتلفزيون:” في مواجهة الأخطار التي تهدد وحدة ترابنا الوطني، قررت الحكومة إغلاق حدودنا البرية مع ليبيا، وإعلان المناطق المحاذية لليبيا مناطق عمليات عسكرية”.

وتابع:” بعض المجموعات الإرهابية المعزولة اتجهت إلى جنوب ليبيا، أي إلى الحدود الشمالية لبلادنا التي قد تتعرض في ضوء ذلك لخطر تسلل إرهابي”، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل عن هذه المجموعات.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت القرارين السابقين للتصدي لأي تهديد قد يمس أمن سكان المناطق الشمالية المحاذية للحدود الليبية.