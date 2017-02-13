تشديد الحراسة على شيخ الأزهر بعد تهديد «داعش» باغتياله

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القاهرة – قال مصدر بالأزهر الشريف، إنه سيتم تشديد الحراسة على الدكتور أحمد الطيب، خلال الفترة المقبلة، بعد أن وضع تنظيم داعش الإرهابي، الإمام الأكبر على قائمة الاغتيالات.

وكان تنظيم داعش الإرهابي، قد بث فيديو بالأمس، أعلن فيه إعداده قائمة لاغتيال عددًا من علماء المسلمين على رأسهم الدكتور أحمد الطيب.

وأوضح المصدر في تصريح صحفي، أنه لم يتم الإعلان عن زيارات شيخ الأزهر الداخلية، لعدم تتبعها من قبل الجماعات الإرهابية.

وأشار المصدر، إلى أنه تم تخصيص جراج حديقة الأزهر، لانتظار السيارات القادمة إلى المشيخة، كنوع من التدابير الأمنية، وتحسبًا لحدوث أي شئ.

يذكر أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، يتنقل داخل القاهرة مستقلًا سيارة مصفحة، ويرافقه رائد من الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية، وتتبعه سيارة أخرى بها عددًا من أمناء الشرطة.

ودعا تنظيم داعش الإرهابي، أنصاره في الدول العربية إلى ما أسماه عملية الذئاب المفترسة، لاغتيال بعض الشخصيات، وفقا لـ«مصراوي».