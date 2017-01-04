تشكيل فيلق عسكري في سوريا وأنقرة تطالب طهران بالضغط على دمشق

رؤية

أنقرة – يقوم النظام السوري بشكل كبير، بتكثيف الدعاية لفيلق عسكري جديد باسم «الفيلق الخامس اقتحام».

ويهدف النظام السوري من تلك الدعاية إلى تجميع المجموعات المسلحة المحلية التابعة له، وتجنيد عناصر جديدة للقتال إلى جانبه ضد فصائل المعارضة السورية.

وحسب وكالة الأناضول التركية، قالت مصادر مطلعة داخل سوريا، أن «الفيلق يجري تأسيسه بدعم روسي، وذلك لموازنة قوة الميليشيات الشيعية التابعة لإيران، والتقليل من تأثيرها الذي ازداد بشكل واضح بعد سيطرتها فعليا على مدينة حلب(شمال) في ديسمبر/ كانون الأول الماضي».

وأوضحت المصادر أن «أحد الشرائح المستهدفة في الفيلق الخامس، هم الشباب والرجال في المناطق التي سيطر عليها النظام في محيط دمشق، وفي حلب».

وأشارت إلى أن «قوات النظام احتجزت آلاف الرجال الذين نزحوا من أحياء حلب الشرقية التي عانت من القصف العنيف من قبل الأخيرة، وتنوي إرسالهم للقتال تحت لواء الفيلق الخامس».



الفيلق الخامس

يذكر أن «الفيلق الخامس اقتحام»، أعلن عنه النظام السوري عبر وزارة الدفاع التابعة له، رسميا في 22 أكتوبر/تشرين ثان الماضي، وذلك بفتح المجال أمام جميع السوريين من سن 18 وحتى الـ50 عاما، ومهما كان وضعهم المدني سواء أكانوا موظفين في الدولة السورية أم يخدمون كـ«احتياط» في جيش النظام.

ويظهر سعي النظام لتطوير هذا التشكيل الجديد والحشد له من خلال التعميمات والإعلانات الموجهة للموظفين في الدوائر الرسمية وحتى خطب صلاة الجمعة لم يوفرها.

وخصص خطباء الجمعة، في 18 ديسمبر/ كانون أول الماضي، حيزا من خطبهم على المنابر في المساجد للدعوة إلى الالتحاق بالفيلق، بناء على توجيهات من وزارة أوقاف النظام السوري، التي عممت على مديريات الأوقاف في المحافظات، وطالبت فيه بِحثِّ المواطنين على الالتحاق بالفيلق الخامس وعرض ميزات هذا الالتحاق، والتي تضمنت تسوية وضع المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية في جيش النظام، إضافة لتقديم راتب شهري يعادل أربع أضعاف راتب موظفي الدولة، ويساوي قرابة 200 دولار أمريكي (100 ألف ليرة سورية).

ووسع النظام السوري من دائرة المستهدفين من إعلاناته، لتشمل الموظفين بالدولة، حيث وجه مدير الصحة بمحافظة اللاذقية، قرار يطلب فيه من جميع العاملين في المشافي والهيئات والمراكز والأقسام من أبناء المحافظات الأخرى بالالتحاق بمعسكر للفيلق الخامس خلال مدة أقصاها 48 ساعة، مع التهديد بعقوبات تصل لفصل كل من يخالف تنفيذ القرار.

وخلال السنوات الماضية تشكلت إلى جانب قوات النظام عدد من الميليشيات المسلحة تضم نحو 25 ألف مقاتل، متوزعة على عدة مجموعات تحت مسميات أبرزها «الدفاع الوطني»، و«صقور الساحل»، و«كتائب البعث»، وغيرها من المسميات، وهي ما يطلق عنهم في العرف السوري «الشبيحة».

أنقرة تطالب طهران بالضغط على دمشق

وعلى صعيد الأزمة في سوريا، دعا وزير الخارجية التركي «مولود جاويش أوغلو»، إيران اليوم الأربعاء، إلى الضغط على المقاتلين الشيعة والحكومة السورية لوقف انتهاك وقف إطلاق النار في سوريا، محذرا من أن هذه الانتهاكات تعرض محادثات السلام المزمعة للخطر.

وقال «جاويش أوغلو» إن تركيا تعمل مع روسيا بشأن فرض عقوبات على من ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيها أنقرة وموسكو.

وحذر من أن مفاوضات السلام التي تعد موسكو لعقدها في آستانة عاصمة كازاخستان قد تفشل ما لم يتم إيقاف الانتهاكات المتزايدة للهدنة، مؤكدا أن تركيا تعمل مع روسيا بشأن فرض عقوبات على من ينتهك وقف إطلاق النار.

ورأى أن على إيران القيام بواجباتها في سوريا كونها إحدى الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي سياق متصل، أكد «جاويش أوغلو» أن مسؤولين من روسيا سيزورون تركيا يومي التاسع والعاشر من الشهر الجاري لمناقشة إطار عمل محادثات إحلال السلام في سوريا والمقرر إجراؤها في كازاخستان.



وحول مسألة مشاركة تنظيم «حزب الاتحاد الديمقراطي» في محادثات أستانة، قال «جاويش أوغلو»: «أبلغنا الجانب الروسي بوجوب عدم مشاركة تنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي (الذراع السوري لمنظمة حزب العمال الكردستاني) في محادثات السلام السورية المخطط لها في العاصمة الكازاخية أستانة، والروس أعربوا عن تفهمهم للأمر».



وردا على سؤال حول مقتل السفير الروسي في أنقرة «أندريه كارلوف»، أوضح «جاويش أوغلو» أن المعطيات الموجودة لدى تركيا تشير إلى انتماء منفذ الاغتيال لمنظمة «فتح الله كولن».



وتعليقا على محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف يوليو/تموز الماضي، قال «جاويش أوغلو»: «ارتكبت الدول الغربية على الأخص، أخطاء خطيرة بعد 15 يوليو/تموز، والبعض منها تمنى، بدافع من مشاعر مناهضة لتركيا، لو أن الانقلاب نجح».



وتطرق «جاويش أوغلو» إلى العلاقات الثنائية التي تربط بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية قائلا: «الولايات المتحدة الأمريكية شريك مهم بالنسبة لنا، ولدينا تعاون معها في كافة المجالات، لكن هناك حقيقة واقعة الآن وهي أننا نعاني من أزمة ثقة معها».



وأضاف «جاويش أوغلو» أن الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» أبلغ نظيره التركي «رجب طيب أردوغان» خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما، أمس الثلاثاء، مشاطرة واشنطن أنقرة رأيها حول وجوب انسحاب عناصر تنظيم «حزب الاتحاد الديمقراطي/وحدات حماية الشعب الكردية» من مدينة منبج بريف حلب الشرقي إلى شرقي نهر الفرات.



وتدعم روسيا وتركيا أطرافا في الأزمة السورية لكنهما توسطتا في وقف هش لإطلاق النار من المقرر أن تعقبه محادثات في آستانة.



وكان رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدريم»، قال أمس الثلاثاء، إن تركيا لن تنعم بالاستقرار والهدوء طالما لم يتحقق الاستقرار في العراق وسوريا، معتبرا أن عدم الاستقرار في البلدين شكل جوا مناسبا للمنظمات الإرهابية.



وأكد «يلدريم» أن حكومته ستسعى لتحسين علاقاتها مع دول المنطقة عبر حل المشاكل سلميا، داعيا المجتمع الدولي إلى التخلي عن الموقف المتردد حيال الإرهاب.