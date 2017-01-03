تشييع جثماني ضحايا هجوم إسطنبول في الأردن والأمن يلاحق المسيئين

رؤية – علاء الدين فايق

شيع المئات في العاصمة الأردنية عمّان، الثلاثاء، جثماني ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف ملهى ليلي ليلة رأس السنة في اسطنبول، وسط حالة من الحزن والأسى غلبت على ذويهم، وشجب للإرهاب الأعمى.

وخرجت الجنازة الأولى لرجل الأعمال الأردني محمد الصراف من داخل مسجد الكالوتي في العاصمة عمّان، في حين خرجت الثانية لنورس عساف من داخل كنيسة المقبرة بمنطقة الفحيص.

وهتف المشيعون عبارات التنديد بالإرهاب، مؤكدين أنه فعل أعمى لا يفرق بين أحد ولا ديانة.

وأسفر الهجوم الدامي عن مقتل 39 شخصا وإصابة نحو 70 آخرين، عدد كبير منهم من جنسيات عربية.

من جانبه، أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اتصالا هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأعرب خلاله عن تعازيه ومواساته بضحايا التفجير الإرهابي.

ودان الملك ” العمل الإرهابي الجبان”، مؤكدا وقوف الأردن إلى جانب تركيا في التصدي لخطر الإرهاب وعصاباته الإجرامية، الذي بات يهدد العالم أجمع.

إلى ذلك، أعلن الأمن الأردني، بدء التحقيق والتتبع لحسابات أشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي ارتكبوا مخالفات قانونية من خلال اساءتهم للضحايا الاردنيين الذي سقطوا جراء الاعتداء الارهابي.

وأكد الأمن أن كل ثبت بحقه جرم الإساءة سيحول للقضاء وفقا لأحكام قانون الجرائم الالكترونية وقانون العقوبات.

ولم تخلو تعليقات العديد من الأردنيين،من اساءات وتهكم على الضحايا وذويهم إضافة إلى ما حملته تلك المنشورات من بث لخطاب الكراهية والتفرقة بين أبناء المجتمع الأردني.

ودعا الأمن الناشطين عبر مواقع التواصل التفكير جيدا قبل نشر او اعادة نشر كل ما يخالف القانون أو يسيء لعادات الأردنيين وأخلاقهم.