تصفية 8 من أنصار بيت المقدس.. وإحباط محاولة تفجير بشمال سيناء

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شمال سيناء – نجحت قوات الأمن المصرية في تصفية ثمانية من عناصر تنظيم “أنصار بيت المقدس”، في شمال سيناء، السبت، عبر توجه ضربات استهدفت عددًا من الأهداف المتحركة لعناصر التنظيم، يستقلون ثلاث سيارات ربع نقل كروز، خلال تحركهم في قرية التومة جنوبي مدينة الشيخ زويد.

وتمكنت القوات من قصف السيارات الثلاث، وتفجيرها بقذائف الدبابات وتفحمها، وقتل 8 عناصر من مستقليها تم رصدهم.

يذكر أن قوات الجيش بوسط سيناء نجحت في قتل 9 عناصر من بيت المقدس أثناء هجوم إرهابي على 4 أكمنة أمنية بوسط سيناء أمس الجمعة.

على جانب آخر، أحبطت قوات الأمن بشمال سيناء محاولة تفجير 3 سيارات مفخخة بها كميات من المتفجرات معدة للتفجير أثناء الهجوم الذي حاولت تنفيذه عناصر بيت المقدس على عدد من الأكمنة بوسط سيناء.

وقالت المصادر إن القوات عقب انتهاء الاشتباكات تمكنت من ضبط سيارة مفخخة، وأخرى بداخلها عدد عبوات ناسفة معدة للتفجير.

وأضافت المصادر أنه تم ضبط سيارة ربع نقل ثالثة بحوزة المهاجمين القتلى التسعة محمل على صندوقها الخلفي 3 براميل مملوءة بمادة «تي إن تي» شديدة الانفجار تزن قرابة 150 كجم وتم التحفظ على السيارات الثلاث.

كما تم ضبط كاميرا تصوير حديثة بحوزة أحد القتلى كان يقوم بتصوير الهجوم الإرهابي لبثه لاحقًا على مواقع تنظيم بيت المقدس الإرهابي حال نجاح الهجوم، كذلك تم ضبط 10 قنابل يدوية ورشاش متعدد واسلحة آلية، بحسب «بوابة أخبار اليوم».