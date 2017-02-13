تعديل وزاري مصري يشمل 8 وزراء بينهم وزيرا الاستثمار والزراعة

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القاهرة – أكدت مصادر برلمانية مصرية، اليوم الإثنين، إن التعديل الوزاري المزمع إجراؤه يشمل ما لا يقل عن ثمانية وزراء بينهم وزيرا الاستثمار والزراعة، بحسب ما أوردت وكالة “رويترز”.

ولم تكشف المصادر عن الأسماء النهائية للحقائب الجديدة.

ومن المتوقع إجراء تصويت في البرلمان المصري غدًا الثلاثاء للمصادقة على الحكومة الجديدة.

كان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أعلن -منتصف يناير الماضي- عن إجراء تعديل على بعض الحقائب الوزارية.

وفي مارس الماضي، أجرت مصر تعديلاً في حكومة المهندس شريف إسماعيل، شمل عشرة وزراء من بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة، ويترأس إسماعيل الحكومة منذ عام 2015.

ومن المقرر عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب المصري طبقًا للمادة 147 من الدستور، التي تنص على أنه “لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس”.