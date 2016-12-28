تعرض السفارة الروسية في دمشق للقصف

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موسكو – أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، تعرض السفارة الروسية في دمشق مجددًا لقصف من قبل إرهابيين.

وبحسب «روسيا اليوم»، قالت الوزارة في بيان إن “إحدى القذائف سقطت في ساحة مجمع المباني الإدارية في السفارة الروسية ولم تنفجر لحسن الحظ، فيما سقطت قذيفة أخرى على مقربة منها”، مشيرة إلى أن عناصر من هندسة نزع الأنغام يعملون لإزالة الذخائر غير المنفجرة.

وأضاف البيان: “نود التذكير بأن السفارة وموظفيها لايزالون يواجهون تهديدا حقيقيا من جانب الجماعات الإرهابية المسيطرة على الضواحي القريبة من دمشق.. وهذا يؤكد الحاجة الملحة للقضاء العاجل على هذه البؤر الإرهابية”.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الاعتداءات المتكررة على السفارة الروسية في دمشق ينبغي أن تلقى التقييم السليم، وأن تتم إدانتها بشدة من قبل جميع الذين يواجهون فعليا تحديات وتهديدات الإرهاب”.