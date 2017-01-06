تعرف على تنبؤات نوستراداموس لعام 2017

رؤية

المصدر – indy100

ترجمة – بسام عباس

كان ميشيل دي نوستردام، المعروف باسمه اللاتيني نوستراداموس، طبيبًا فرنسيًّا ومنجمًا عاش في القرن السادس عشر.

وبحسب مُتابعيه، فقد تنبأ نوستراداموس بأشياء كثيرة حدثت بالفعل على مدى القرون القليلة الماضية، بما في ذلك: الثورة الفرنسية، وصعود أدولف هتلر، وهجمات 11 سبتمبر، فضلًا على صعود الجمهوري دونالد ترامب رئيسًا لأمريكا، والذي أشار إليه بأنه “الوقح العظيم والصاخب المتهور”

وتنبؤاته التي كتبها في أشعار من أربع أبيات مفتوحة للتأويل، ولكن فيما يلي بعض أشعاره التي يُمكن أن تُلقي بظلالها نحو أحداث رُبما تقع في 2017، وفقًا لما جاء في كتاب التنبؤات الخاص به:

1- فيضانات وجفاف:

“لمدة أربعين سنة لن نرى قوس قزح. لمدة أربعين سنة سنراه كل يوم. الأرض ستصبح أكثر جفافًا. سنشهد المزيد من الفيضانات.”

2- رعد وصراع:

“سيُضرب الرجل العظيم بصاعقة نهارًا. سيقع فِعل شرير تنبأ به حامل الالتماس. وفقًا للتنبّؤ فإن صاعقة أخرى ستسقط خلال الليل. ستشهد لندن صراعًا فيما سيعُم وباء في توسكانا الإيطالية”.

3- معركة وقت الغروب:

“قبل فترة وجيزة من غروب الشمس، ستنشب معركة. دولة كُبرى سيُصبح مصيرها غير مؤكّد. الجسر والقبر سيُصبحان في أماكن أجنبية”.

4- هُدنة قصيرة:

“الأوبئة تتوقف، والعالم يُصبح أصغر. الأراضي يسكنها السلام الذي غاب عنها لفترة طويلة. سيسافر الناس بأمان جوًا وبحرًا. وبعد ذلك ستنشب الحروب من جديد”.

5- فضيحة ملكية:

“ستنكشف خطابات توجد في صندوق مجوهرات الملكة. لا تحمل اسمًا أو توقيعًا. وستترك الجميع في حالة حيرة واندهاش، ولن يعرفوا من هو الحبيب”.

6- نسخة غريبة من مزرعة الحيوانات:

“سيُنتخب ثعلب دون أن ينبس بكلمة واحدة. سيظهر في الحياة العامة كما لو كان قديسًا، يعيش على الخبز والشعير. بعد ذلك سيظهر وجهه المُستبد على نحو مفاجئ. يضع قدميه على رقاب أعظم الرجال”.

7- إضعاف الغرب:

“ما بين صعودين وهبوطين، الشرق سيُضعِف الغرب في نهاية الأمر. سيفشل خِصمه بعد عدة معارك ومُطاردات عبر البحر، وقت الحاجة”.

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