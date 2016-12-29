تعرف على حال الاقتصاد الذي تسلمه «ترامب» من «أوباما»

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واشنطن – تشير الأبحاث إلى أن هناك عوامل خارجة عن سيطرة أي رئيس للولايات المتحدة، وأن سياسته الفعلية ليست هي من تحدد مسار الاقتصاد. وسيتلقى الرئيس المنتخب “دونالد ترامب” الكثير من المديح أو اللوم عند ظهور البيانات الاقتصادية للأعوام الأربع المقبلة.

وفيما يلي رسوم البيانية توضح الاقتصاد الذي سيرثه “ترامب” -الذي يركز على الوظائف- من الرئيس “باراك أوباما” والمقارنة مع الأرقام التاريخية؛ وفقا لصحيفة «المال تايمز».

الناتج المحلي الإجمالي تزايد بوتيرة 1.7% حتى الربع الثالث. وهو أبطأ من النمو الذي واجهه الرؤساء السابقين للولايات المتحدة، ويأتي ذلك على خلفية ضعف الطلب العالمي، والعوامل الديموغرافية واستثمارات الشركات.

وقال ترامب أنه يهدف لتحقيق نمو يتراوح بين 3.5% الى 4% سنوياً، متجاهلاً توقعات الاقتصاديين التي أشارت الى نمو في المتوسط نسبته 2.2% و2.3% في 2017 و2018.

وسجلت الوظائف غير الزراعية في نوفمبر/ تشرين الثاني 178 ألف وظيفة، وهو رابع أسوأ وضع من بين 10 رؤساء سابقين. ومعدل بطالة قدره 4.6% في نفس الشهر يضع “ترامب” في وضع أفضل من خمسة من رؤساء سابقين، باستثناء الرئيس السابق “جورج دبليو بوش”، الذي فاز في الانتخابات في عام 2000 عندما كان معدل البطالة أقل من 4%.

وارتفعت الأجور بالساعة في نوفمبر/ تشرين الثاني فقط 2.4%، أي أقل من نسب النمو لسبع رؤساء سابقين حين تولوا رئاسة الولايات المتحدة.

وإن التضخم الأساسي قريب من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، دون تغيير كبير من الوضع الذي ورثه “أوباما”، عن “جورج دبليو بوش”، وحتى عن “بيل كلينتون”. ويركز بنك الاحتياطي الفيدرالي على التضخم الذي يشمل الوقود والمواد الغذائية والبالغ 1.4% فقط.

وانخفض الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بنسبة 0.6% في نوفمبر/تشرين الثاني. في حين لم يكن هناك تراجع نسبته 8.7% عنما تولى “أوباما” الرئاسة وهذا ما سيكون واحداً من أكبر التحديات الذي سيواجها “ترامب”.

شيء واحد واضح فقط وهو أن “أوباما” سلم “ترامب” في 2016 اقتصاد في حالة أفضل من الذي استلمها “أوباما” في 2009 وفقاً للعديد من المقاييس، حيث استلم “أوباما” الاقتصاد وهو في خضم أزمة الديون السيادية التي بدأت عام 2008، واعتبرت الأزمة المالية الأسوأ في الاقتصاد الأمريكي منذ الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الماضي حينها.