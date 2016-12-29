تعرف على خريطة حفلات رأس السنة 2017 في مصر

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القاهرة – يستعد العديد من النجوم لإحياء حفلات موسم رأس السنة 2017 المقبل، والتي ينتظرها الجمهور من عام للآخر، ليبدأوا السنة الجديدة بنوع من الفرح والسعادة.

وتبدأ الحفلات في مصر لهذا العام من يوم 29 ديسمبر الجاري، والتي يحييها نجوم مصر ولبنان.

ويقدم موقع لقرائه تفاصيل أبرز 13 حفلا للنجوم في رأس السنة :

تحيي المغنية اللبنانية يارا حفلا غنائيا في إحدى الفنادق الكبرى بشرم الشيخ يوم الخميس الموافق الـ29 من ديسمبر.

يطل الفنان اللبناني راغب علامة على جمهوره بمصر في حفل في شرم الشيخ يوم الجمعة 30 من ديسمبر.

آخر حفلات شرم الشيخ ستكون مع الفنان اللبناني وائل جسار يوم الجمعة 30 من ديسمبر.

أما في القاهرة سيحي الفنان تامر حسني يوم السبت الموافق 31 ديسمبر حفلا غنائيا في فندق نايل ريتز كارلتون ويشاركه الحفل المطربة بوسي ومحمود الليثس والراقصة صافينار.

يجتمع حكيم وسميرة سعيد لأول مرة في حفل غنائي بفندق سميراميس في القاهرة.

يحيي وائل جسار يوم السبت 31 من ديسمبر حفلين، الأول في فندق كونراد القاهرة وتشاركه فيه الفنانة الشعبية أمينة والراقصتان صافينار ودينا.

الحفل الثاني لوائل جسار سيكون في فندق إنتركونتنتال سيتي ستارز ويشاركه محمود الليثي والراقصة صافينار.

كما يشارك الفنان اللبناني رامي عياش في حفلات رأس السنة بالقاهرة بحفلين أيضاً، الحفل الأول سيكون بفندق الفورسيزونز القاهرة نايل بلازا، وتشاركه الحفل الراقصة دينا والفنانان الشعبيان محمود الليثي وأمينة.

الحفل الثاني لرامي عياش فسيكون بفندق فيرمونت هليوبوليس مصر الجديدة، ويشاركه المغنيان الشعبيان محمود الليثي وأمينة.

يحيي الفنان محمد فؤاد حفل غنائي يوم رأس السنة في فندق كونكورد السلام.

يقدم رامي صبري حفله الغنائي في رأس السنة بفندق رمسيس هيلتون ويشاركه محمود الليثي والراقصة صافينار.

يحيي الفنان إيهاب توفيق حفلا غنائيا بمطعم “لاتينو” في الدقي.

يحيي الفنان بهاء سلطان والراقصة الروسية ديانا حفل رأس السنة في فندق رويال توليب بالإسكندرية.