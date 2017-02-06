تعرف على “ستيف بانون” مستشار ترامب الذى يقود سياسة الولايات المتحدة الأمريكية

رؤية

المصدر – VOX

ترجمة – آية سيد

ستيف بانون, كبير الخبراء الاستراتيجيين في البيت الأبيض في عهد الرئيس ترامب, مشاكس سياسي بلا وازع والذي أخبر الشبكات الإخبارية بأن “تغلق فمها” وساعد في صياغة أمر تنفيذي جديد عن الهجرة مثير للجدل بدون التشاور مع الوزراء المعنيين المكلفين بتنفيذه.

كل هذا يجعل تعيينه الجديد في مقعد دائم في اللجنة الأساسية لمجلس الأمن القومي مسبباً للصدمة. لم يسبق أن عمل مستشار سياسي في البيت الأبيض في مجلس الأمن القومي, المكلّف بإعطاء ترامب النصيحة الصادقة حول قضايا الأمن القومي الحرجة.

من الصعب أن نبالغ في دلالة تعيين بانون – أو مخاطره. اشتهر بانون من خلال شبكة “بريتبارت” الإخبارية, وهي موقع إخباري يميني متطرف ومناهض للإسلام والذي استخدم من قبل صورة لقميص قديم ماركة “أديداس” كدليل على أن الإرهابيين الإسلاميين يتسللون عبر الحدود المكسيكية (زعم موقع بريتبارت إنها سجادة صلاة). إنه أيضاً له تاريخ طويل في إخراج أفلام شبه وثائقية تحمل عناوين مثل منطقة الفساد و في وجه الشر: حرب ريجان بالقول والفعل. الآن أصبح لديه مقعد على الطاولة التي تتم عليها مناقشة مسائل الحرب والسلام والبت فيها.

إن ترقية بانون مثيرة للدهشة. لكن ما يجعلها حقاً مثيرة للقلق – بالنسبة للنقاد من كلا الحزبين – هو إنها تحدث إلى جانب بند منفصل يخّفض من مكانة رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات القومية. في عهد كل الرؤساء السابقين, كان أصحاب المنصبين يحضرون جميع اجتماعات مجلس الأمن القومي. في إدارة ترامب, سوف يحضرون فقط عندما “تتم مناقشة مسائل تتعلق بمسئولياتهما وخبرتهما.”

هذا يعني أن ناشط سياسي بلا خبرة في الأمن القومي أو السياسة الخارجية سوف يمتلك نفس المكانة التي يمتلكها رؤساء البنتاجون ووزارة الخارجية – وببعض الطرق سوف يفوق رتبة على أكبر ضابط في الجيش ورئيس أجهزة المخابرات كلها.

قال رايان كروكر, الذي كان يقدم إحاطات إلى مجلس الأمن القومي خلال عمله كسفير في العراق ثم في أفغانستان, “فهم الجمهوريون والديموقراطيون دوماً أن هذا ليس مكاناً للسياسة. إذا لم يكن رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات القومية مشاركان, فمن سيطرح المنظور العسكري والخلفية المخابراتية؟ كيف يمكن إتخاذ القرارات الصعبة إذا لم تكن بعض الأصوات المهمة حاضرة في الغرفة؟”

إن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب والذي يمنع مؤقتاً الهجرة القادمة من سبع دول ذات أغلبية مسلمة يجذب قدر هائل من التدقيق السياسي والقانوني والإعلامي. ظاهرياً, الخطوات الخاصة بموظفي البيت الأبيض لا تبدو مهمة.

ذلك لأن هذا ليس بيتاً أبيض عادياً, وهذه ليست تغييرات بيروقراطية عادية. إنها ستساعد – بطريقة ملموسة – في تشكيل مستقبل إدارة ترامب بأكملها ومستقبل السياسة الخارجية الأمريكية.

تشكّل مجلس الأمن القومي عام 1947 بحيث يكون للمسئولين العسكريين والدبلوماسيين والمخابراتيين مكاناً لتحليل الجوانب قريبة وبعيدة الأمد للسياسة الخارجية والأمن القومي الأمريكي. يعمل به حوالي 200 شخص, معظمهم موظفي خدمة مدنية وضباط عسكريين منتدبين من أماكن مثل سي آي إيه. هؤلاء الموظفون يخضعون لإشراف عدد صغير من المعينين السياسيين من الإدارة الجديدة.

لكن اللجنة الأساسية نفسها, التي ينضم بانون إليها الآن, أمر مختلف تماماً. إنها مكان أكثر خصوصية حيث يجتمع أقوى الأشخاص في الحكومة الأمريكية – مثل وزير الخارجية ووزير الدفاع – للتناقش في قضايا معينة تدور حول مكافحة الإرهاب, والعمليات العسكرية, والقضايا الحيوية الأخرى قبل رفعها إلى الرئيس من أجل إصدار قرار نهائي حول كيفية البدء فيها. (يرأس هذه الاجتماعات مستشار الأمن القومي, ولا يحضرها الرئيس بنفسه.)

هذه واشنطن, لذلك فإن الاعتبارات السياسية دائماً ما أثرت على عمل لجنة الأمن القومي, لكن رئيسي الحزبين عملا جاهدين للفصل بين الاعتبارات السياسية الداخلية والقضايا الحرجة التي يواجهها مجلس الأمن القومي.

حضر كبير المساعدين السياسيين للرئيس جورج دبليو بوش, كارل روف, اجتماعاً لمجلس الأمن القومي في إحدى المرات, وغضب الرئيس بشدة لدرجة إنه أخبر روف ألا يفعل هذا ثانية. قال رئيس موظفي البيت الأبيض في عهد بوش, جوش بولتن, أن بوش اعتقد أن حضور روف أرسل رسالة خاطئة.

قال بولتن, “علم الرئيس أيضاً أن الإشارة التي أراد أن يرسلها لبقية الإدارة, الإشارة التي أراد إرسالها للعامة, والإشارة التي أراد إرسالها للجيش هي أن القرارات التي أتخذها التي تمثل مسألة حياة أو موت لأفراد الجيش لن تلطخها أية قرارات سياسية.”

بحسب صحيفة نيويورك تايمز, سمح الرئيس أوباما للخبير الاستراتيجي السياسي ديفيد أكسلرود بحضور بعض اجتماعات مجلس الأمن القومي, لكنه لم يكلفه بأي دور رسمي ولم يسعى لتخفيض مكانة رئيس هيئة الأركان المشتركة أو رئيس المخابرات القومية.

بانون, على النقيض, سيصبح جزء دائم من مجلس الأمن القومي طوال فترة رئاسة ترامب. هذا يعني إنه سيكون له رأي في المناقشات المتعلقة بالقضايا المعقدة مثل كيفية التعامل مع الحرب في سوريا, أو هل ينبغي رفع الجهود الأمريكية لمكافحة الإرهاب في اليمن – حيث قُتل عضو في فريق سيل 6 التابع للبحرية الأسبوع الماضي – أو هل ينبغي استخدام القوة ضد إيران.

إن مجرد وجود بانون أثناء تلك النقاشات قد يكون مثيراً للمشاكل لأن الأولويات السياسية والأمنية التي تواجه مجلس الأمن القومي تكون في أكثر الأحيان متعارضة مع بعضها البعض.

في 2007, بدأت إدارة بوش النقاش حول ما إذا كان ينبغي الدفع بعشرات الآلاف من التعزيزات الأمريكية إلى العراق, حيث أثارت الحرب الأهلية المتفاقمة مستويات غير مسبوقة من المجازر. اعتقد المستشارون العسكريون لبوش أن إرسال المزيد من القوات كانت الطريقة الوحيدة لقلب الحرب الفاشلة, لكن فكرة التمسك بشيء يراه الكثير من الأمريكيين قضية خاسرة لم تحظى بتأييد شعبي.

كروكر, الذي شارك في مباحثات مجلس الأمن القومي من سفارته في بغداد, أخبرني أن بوش ربما لم يكن سيتخذ القرار برفع التعزيزات إذا كان هناك مستشار سياسي بارز مثل بانون حاضراً ويفكر فقط من ناحية الاعتبارات السياسية الداخلية.

أخبرني كراكر, “إذا كان لدينا ذلك النموذج أثناء حرب العراق, كانت النتيجة ستصبح مختلفة تماماً, لأن من الناحية السياسية الطفرة لم تكن تحظى بشعبية في الوطن.”

قال تشارلز كوبشان, الذي تنحى لتوه عن منصب مدير الشئون الأوروبية بمجلس الأمن القومي تحت رئاسة أوباما, أن مجرد وجود بانون على الطاولة قد يعيق المحادثات لأن الموظفين لن يأخذوا راحتهم في مناقشة الموضوعات التي قد تتعارض مع تفكير إدارة ترامب الحالية في قضايا معينة.

قال كوبشان, البروفيسور في جامعة جورج تاون وزميل كبير في مجلس العلاقات الخارجية “إن وجوده قد يثبط النقاش لأن أعضاء الحكومة ربما يصبحون أقل رغبة في التحدث بصراحة لمعرفتهم أن الذراع الأيمن للرئيس موجود في الغرفة. نحن أيضاً نحتاج أن نكون صادقين: هذا لا يتعلق فقط بمستشار سياسي يُضاف لمجلس الأمن القومي. إنه يتعلق بهذا المستشار السياسي تحديداً, بطبعه والآراء التي يتبناها. إنها لا تجعله يبدو ملائماً لهذا النوع من العمل.”

قال ستيفن بيدل, أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة جورج واشنطن, إنه يجوز للرئيس أن يرغب في ضمان وجود دعم سياسي لسياساته الخارجية والأمنية القومية. المشكلة, كما أخبرني, تأتي من “تطويع السياسة الخارجية كأداة لخدمة المصلحة الحزبية الداخلية.”

ذكر بيدل أيضاً أن ترقية بانون مع تخفيض مرتبة رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير المخابرات القومية يُبعد أشخاصاً ذوي خبرة عميقة في القضايا المعقدة التي سيواجهها مجلس الأمن القومي ويستبدلهم برجل خبير في السياسة, وليس في الأمن القومي.

قال بيدل, “بالنسبة لإدارة كان سلوكها الأول يتميز بإهتمام كبير بإرسال رسائل سياسية داخلية وإهتمام محدود بتفاصيل محتوى السياسة, هذه ليست علامة مبشرة.”

في الواقع, رئيس هيئة الأركان المشتركة, الجنرال جوزيف دانفورد, أصدر بياناً غير عادي يصر فيه على إنه سيظل لاعباً مهماً في البيت الأبيض برئاسة ترامب وإنه سوف “يشارك بصورة تامة” في مناقشات البيت الأبيض حول الأمن القومي.

ربما تكون ترقية بانون لمجلس الأمن القومي أكثر إثارة للمشاكل بسبب الرجل الذي يديره: مستشار الأمن القومي مايكل فلين, وهو جنرال متقاعد في الجيش.

عندما يتولى دوره الجديد, سينضم بانون إلى مجلس أمن قومي يعاني مما يصفه المراقبون على إنه روح معنوية منخفضة, ومشاكل تتعلق بالموظفين (على الإدارة ملئ عشرات المناصب المهمة), وأسئلة عالقة حول كفاءة فلين وطبعه.

فصلت إدارة أوباما فلين من منصبه الأخير في الحكومة, كرئيس وكالة المخابرات في البنتاجون. مثلما كتبت أنا وزميلي زاك بوتشامب, فلين “يسبح في نفس مستنقع الخطاب المعادي للإسلام شديد الحزبية والمفبرك والمزعج” مثل بانون. تتضمن تغريدات فلين فيديو يزعم أن “الإسلام … يريد أن يتعرض 80 في المائة من البشر للاستعباد أو الإبادة,” والذي وضعه تحت عنوان “الخوف من المسلمين منطقي.”

إن تخمين إلى متى سيحافظ فلين – الذي كان على خلاف مع وزير الدفاع جيمس ماتيس وغيره من كبار المسئولين في إدارة ترامب في الأسابيع الأخيرة – على وظيفته أصبح لعبة منتشرة في واشنطن (أنا أراهن إنه سيُطرد بحلول الربيع).

لكن رحيل فلين ربما يحدث قبل ذلك. وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز, بدأ ترامب نفسه في الإستياء من فلين “بسبب سلوكه المتعجرف في بعض الأحيان” وبسبب “رئاسته لعملية تحول فوضوية ومبهمة في مجلس الأمن القومي.” وهذا ليس كل شيء:

تسببت سُمعة فلين في إثارة تساؤلات بين بعض الأشخاص في الحكومة. منذ أسبوعين, عقد الرجلان اجتماعاً مع ريكس تيلرسون, مرشح ترامب لوزارة الخارجية, وماتيس ومايك بومبيو, الذي أصبح مدير سي آي إيه, لمناقشة التنسيق – كان فلين مدعواً لكنه لم يحضر.

كان جزء من الاجتماع مكرساً لمناقشة المخاوف المتعلقة بفلين, وفقاً لمسئول على إطلاع بالأمر.

إذا غادر فلين أو طُرد, سيصبح بانون عضو مجلس الأمن القومي الأقرب والأوطد صلة بالرئيس. لقد تولى الحملة الرئاسية لترامب في أصعب أوقاتها وساعد في تعديل مسارها, جزئياً من خلال تشجيع ترامب على تبني رسالة قومية أكثر بدلاً من تبني رسالة تقليدية.

منذ فوز ترامب المفاجئ, أصبح بانون واحداً من أقوى الأشخاص في الإدارة الجديدة, ولعب دوراً رئيسياً في انتقاء المعينين في الحكومة وساعد في صياغة الأوامر التنفيذية المثيرة للجدل. ترامب, بحسب صحيفة بوليتيكو, يرى بانون “زميل أكثر منه موظف” يشاركه إحتقاره لمؤسسة واشنطن.

مع صعوده لمجلس الأمن القومي, سوف يزداد نفوذ بانون في أقوى مؤسسة للأمن القومي في واشنطن في الشهور والأعوام القادمة. لقد بدأ عهد ستيف بانون في مجلس الأمن القومي. ولن ينتهي في أي وقت قريب.

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