تعرف على «مايا مرسي».. أول مصرية تتقلد منصب المحافظ

رؤية – عاطف عبد اللطيف

القاهرة – جاء اختيار الدكتورة نادية عبده، محافظًةً لمحافظة البحيرة في مصر، اليوم الخميس؛ ليتوج نضال المرأة المصرية على مر سنوات طويلة للحصول على حق أصيل من حقوقها في تولي المناصب السيادية كمنصب المحافظ، خاصة بعدما أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أكثر من مرة أن عام 2017 هو عام المرأة المصرية.

والدكتورة نادية أحمد عبده صالح، خريجة كلية الهندسة، وحاصلة على الدراسات العليا في مجال الصحة البيئية، وكذلك الماجستير في الهندسة الصحية بجامعة الأزهر؛ وقد تولت منصب نائب محافظ البحيرة في أغسطس 2013.

الدرجات العلمية

– بكالوريوس في العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في القاهرة، 1990.

– حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية عام 1994

– نالت درجة ماجستير الإدارة العامة في جامعة “سيتي” بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1996.

– درجة الماجستير الثانية في إدارة الأعمال عام 1997 من نفس الجامعة.

– ماجيستير في الإدارة العامة، جامعة مدينة سياتل، عام 1998.

– حاصلة على الدكتواره عام 2008 في السياسات العامة، والأمن الإنساني للمرأة العربية من المعهد الإقليمي للبحوث والدراسات العربية.

– لها أكثر من 25 بحث مقدمة في مؤتمرات ومنشورة في دوريات علمية.

– تجيد اللغة الإنجليزية بطلاقة إلى جانب اللغة العربية.

المناصب التي شغلتها

– مستشارة الموارد البشرية في مصر الدولية للاستشارة والخدمات 1998/ 1999.

– منسقة برنامج في صندوق الأمم المتحدة للمرأة من 1999/ 2000.

– مديرة البرنامج المصري لصندوق الأمم المتحدة للمرأة 2000/ 2013.

– رئيسة فريق الممارسة النوعية بالمنطقة العربية 2014/ 2015.

– رئيسة المجلس القومي للمرأة بمصر، حتى 16 فبراير 2017.

قضايا المرأة

– انضمت الدكتورة مايا مرسي، للمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كرئيس فريق في مجال سياسات تمكين المرأة للدول العربية، والمنسق الوطني لهيئة الأمم المتحدة للمرأة السابق، وعملت من قبل كمدير لصندوق الأمم المتحدة للمرأة بمصر لسنوات عديدة، وفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

– خبيرة في مجال تمكين المرأة والسياسات العامة على مدى السنوات الـ22 الماضية، كما عملت مع المجالس القومية للمرأة في كلاً من (مصر، الإمارات، البحرين، الأردن، منظمة المرأة العربية، وجامعة الدول العربية).

– كتبت وشاركت في تأليف كتب ومواد تدريبية عن تقدم المرأة العربية، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، والمرأة والمؤتمرات الدولية، والمساواة بين الجنسين والديمقراطية، والتمييز بين الجنسين، والأمن الإنساني للمرأة العربية، ومنظور النوع الاجتماعي في العدالة الانتقالية، ولماذا تتبنى المرأة سياسة الصمت؟، وسيادة القانون من أجل حقوق المرأة الإنسانية.

– كتبت أيضًا إدماج النوع الاجتماعى وسلاسل الصادرات البستانية في مصر لصالح الفقراء ومسارات قرار مجلس الأمن 1325، وآثاره وطرق التمكين للمرأة العربية، والمساواة بين الجنسين والتنمية، والأمن الإنساني.

– شاركت أيضًا في تطوير استراتيجية الأمن والسلام للمرأة العربية، واستراتيجية العنف ضد المرأة العربية.