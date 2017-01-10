تعرف على نقاط القوة والضعف بصفوف «الفراعنة» قبل انطلاق منافسات الجابون؟

رؤية – عاطف عبد اللطيف

القاهرة – ونحن على مشارف استقبال نهائيات أمم إفريقيا 2017 بالجابون، والتي تشارك فيها مصر بعد غيابِ دام 3 دورات متتالية، كما يأتي منتخب الفراعنة صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالأميرة الإفريقية والكأس الغالية بـ 7 بطولات، حيث يدخل منتخب “الساجدين” البطولة الأكبر في القارة السمراء والرابعة في الأهمية على المستوى العالمي بعد نهائيات كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية وكأس أمريكا الجنوبية، وهو يضم نخبة من أفضل اللاعبين سواء في الدوري المصري أو المحترفين في العديد من الأندية الأوروبية والعربية، وتبقى العديد من المراكز بصفوف المنتخب المصري محل صراع بين العديد من اللاعبين، إلا أن هناك لاعبين قد حجزوا مكانتهم الأساسية في التشكيلة الأساسية، وآخرون يجتهدون لحجز مكانهم للظهور بالقميص المصري في العرس الإفريقي.

صداع «الحراس»

المدير الفني الأرجنتيني، هيكتور كوبر، يدخل منافسات الجابون، وهو مطمئن على الكثير من المراكز، خاصة مركز حراسة المرمى الذي يشهد منافسةً شرسة على حراسة عرين الفراعنة في المونديال الإفريقي في ظل وجود الدولي المخضرم، عصام الحضري صاحب الخبرات العريقة في “الكان” الإفريقي، وأحد اللاعبين المحظوظين بالفوز بأربع كئوس لبطولة أمم أفريقيا، فضلاً عن خبرته الكبيرة بالبطولات الإفريقية سواءً مع المتخب المصري أو الفترة الكبيرة التي قضاها حارسًا لمرمى النادي الأهلي، والأخطبوط الموهوب، أحمد الشناوي، والوحش، شريف إكرامي، حيث يحتفظ الحارسان بفورمة عالية ومستوى كبير من الجاهزية واليقظة الفنية داخل المستطيل الأخضر في الفترة الأخيرة وثبات المستوى، ويتبارى الحارسان فيما بينهما ويحلمان بحراسة مرمى المنتخب المصري في البطولة، وهو ما يخلق حيرة كبيرة لدى المدير الفني “كوبر” ومدرب حراس المنتخب المصري أحمد ناجي الذي حافظ على مستوى المنافسة بين الحراس الثلاثة ولم يفصح هو أو هيكتور كوبر عن اسم الحارس الأول للمنتخب قبل لقاء منتخب مالي، حيث أولى لقاءات الفراعنة في النهائيات الإفريقية.

لغز «حجازي»

وفضلاً عن قوة خط الدفاع في ظل وجود ناطحتي السحاب، على جبر وأحمد حجازي وسعد سمير، وإن كان الخوف من معاودة آلام العضلة الخلفية لـ أحمد حجازي قبل البطولة بأيام كانت الدافع لدى هيكتور كوبر وأسامه نبيه المدرب العام للفراعنة في اصطحاب حماده طلبه إلى الجابون إلى جانب القائمة التي تضم 23 لاعبًا تحسبًا لخروج أحمد حجازي في اللحظات الأخيرة من حسابات “كوبر” الفنية للإصابة، والاستقرار على الدفع بطارق حامد ومحمد النني، نجم وسط أرسنال الإنجليزي، إضافة إلى تألق أحمد فتحي في مباريات الدوري المصري مع النادي الأهلي وإجادته إلى حد كبير مع منتخب الفراعنة خاصة في لقاء غانا الأخير بالتصفيات المؤهلة لنهائات كأس العالم بروسبا 2018، والأداء العالي الذي يؤدي به أحمد المحمدي جناح هال سيتي الأيمن والذي يظهر بشكل استثنائي مع ناديه في الدوري الإنجليزي إلا أنه يبقى مردوده مع الفراعنة مثيرًا لعلامات الاستفهام والتعجب خاصة أنه أدائه أقل بكثير أمام ما يقدمه أوروبيًا، والمردود الجيد الذي يقدمه محمد عبد الشافي، لاعب أهلي جده السعودي، وكريم حافظ، ظهير أيسر نادي لانس الفرنسي والذي تميز دفاعيًا في لقاء تونس الأخير، ما طمأن “كوبر” على مركز الجناح الأيسر قبل البطولة الهامة.

القوة الضاربة

وتبقى ممثلة في جهود وإمكانات مروان محسن الذي استعاد كثيرًا من فورمته العالية وحسه التهديفي العالي داخل منطقة جزاء المنافسين وظهر ذلك واضحًا في ودية تونس الأخيرة التي فاز فيها المصريون بهدف أحرزه مروان محسن في الدقيقة 90 من عمر المباراة ولعل ظهور مروان محسن بشكل متميز وملفت للنظر في ودية نسور قرطاج الأخيرة قد تكون الدافع لدى الجهاز الفني لمنتخب مصر على الدفع به كمهاجم وحيد أمام مالي، إضافة إلى ثبات مستوى أحمد حسن (كوكا) لاعب سبورتنج براجا، والمتألق في منافسات الدوري البرتغالي.

أقوى الخطوط

أيضًا يتمتع المنتخب المصري وهو مقبل على الحدث الكروي الكبير، بقوة الأجنحة الهجومية خاصة في ظل امتلاكه لعناصر تتمتع بالقوة والسرعة المهارة العالية ممثلة في أفضل لاعب عربي بحسب الكثير من الاستفتاءات والإحصائيات ونجم ايه إس روما الإيطالي محمد صلاح، ومحمود تريزيجيه، لاعب موسكرون البلجيكي، و”العفيجي” رمضان صبحي، لاعب ستوك سيتي، وتفوق محمود كهربا مع “الإتي” اتحاد جدة السعودي ودخوله سباق الهدافين بالدوري السعودي، أحد أقوى الدوريات الآسيوية، وكذلك صاحب العقل الراجح وصانع الألعاب المتميز مع المنتخب المصري وناديه الأهلي، عبد الله السعيد.. وكلها عوامل تطمئن هيكتور كوبر وجهازه المعاون وتعطي الفراعنة فرصًا كبيرة نحو تخطي الدور الأول من البطولة واجتياز مرحلة المجموعات فى ظل وقوعنا في المجموعة الرابعة التي تضم “مالي وأوغندا وغانا” بترتيب مبارياتنا في البطولة الإفريقية.