تعرف على هويات الضحايا الأجانب في هجوم إسطنبول

رؤيـة

إسطنبول – أسفر الهجوم الإرهابي الذي استهدف ملهي ليلي في إسطنبول، فجر اليوم الأحد، عن مقتل 39 شخصا، بينهم العديد من الأجانب معظمهم عرب.

– قتل ثلاثة أردنيين وأصيب أربعة بجروح بحسب ما نقلت وكالة “بترا” الرسمية عن وزارة الخارجية.

– قتل تونسيان هما رجل أعمال وزوجته بحسب وسائل الإعلام التونسية. كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية مقتل فرنسية تونسية من غير أن توضح ما إذا كانت هي نفسها زوجة رجل الأعمال.

– الوكالة الوطنية للإعلام: مقتل ثلاثة لبنانيين في هجوم إسطنبول المسلح.

– تقارير إعلامية تحدثت عن مقتل 7 سعوديين، وإصابة 11 آخرين.

– وكالة الأنباء المغربية الرسمية: وجود ثلاثة ضحايا من المغرب، إثر الاعتداء على الملهى الليلي.

– وسائل إعلام تركية تحدثت عن مقتل 4 عراقيين.

– قتلت إسرائيلية وأصيبت أخرى بجروح وفق وزارة الخارجية الإسرائيلية.

– قتل هنديان هما رجل وامراة، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية سوشما سواراج على تويتر.

– قتل بلجيكي من أصل تركي وفق ما أعلن وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز.

– قتل ليبي وأصيب ثلاثة بجروح، بحسب ما اعلنت وزارة الخارجية الليبية.

– أصيب ثلاثة فرنسيين بجروح وفق حصيلة موقتة لوزير الخارجية جان مارك آيرولت.