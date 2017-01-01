تعرف على هويات الضحايا الأجانب في هجوم إسطنبول

رؤيـة
إسطنبول – أسفر الهجوم الإرهابي الذي استهدف ملهي ليلي في إسطنبول، فجر اليوم الأحد، عن مقتل 39 شخصا، بينهم العديد من الأجانب معظمهم عرب.
– قتل ثلاثة أردنيين وأصيب أربعة بجروح بحسب ما نقلت وكالة “بترا” الرسمية عن وزارة الخارجية.
– قتل تونسيان هما رجل أعمال وزوجته بحسب وسائل الإعلام التونسية. كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية مقتل فرنسية تونسية من غير أن توضح ما إذا كانت هي نفسها زوجة رجل الأعمال.
– الوكالة الوطنية للإعلام: مقتل ثلاثة لبنانيين في هجوم إسطنبول المسلح.
– تقارير إعلامية تحدثت عن مقتل 7 سعوديين، وإصابة 11 آخرين.
– وكالة الأنباء المغربية الرسمية: وجود ثلاثة ضحايا من المغرب، إثر الاعتداء على الملهى الليلي.
– وسائل إعلام تركية تحدثت عن مقتل 4 عراقيين.
– قتلت إسرائيلية وأصيبت أخرى بجروح وفق وزارة الخارجية الإسرائيلية.
– قتل هنديان هما رجل وامراة، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية سوشما سواراج على تويتر.
– قتل بلجيكي من أصل تركي وفق ما أعلن وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز.
– قتل ليبي وأصيب ثلاثة بجروح، بحسب ما اعلنت وزارة الخارجية الليبية.
– أصيب ثلاثة فرنسيين بجروح وفق حصيلة موقتة لوزير الخارجية جان مارك آيرولت.