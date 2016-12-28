تعقيدات العلاقات الاجتماعية في «موت أرق»

رؤية

القاهرة- صدرت حديثا المجموعة القصصية “موتٌ أرقُّ”، لمؤلفها أحمد الجمل، عن دار “الدار” للنشر والتوزيع في بروتوكول تعاونها مع جماعة “إضافة” الثقافية، وتضم 15 قصة قصيرة تتناول أجواء وشخصيات في محيط يتأرجح بين الفانتازية والواقعية مغلف بإطار اجتماعي يغوص في العلاقات بتشابكها وتعقيداتها.

وتتشابك قصص المجموعة كثيرا بالواقع، إذ ربما تجد نفسك بطلا من أبطال إحدى القصص، وربما تغوص بخيالك في أحداث قصة أخرى أو تتوحد مع أحد الشخصيات، ربما أيضا تنطبق خصال أحد شخصيات القصص على خصال أفراد من حولك لتشعر أنك رأيتهم أو تعاملت معهم يوما ما.

يركز الكاتب خلال قصصه الـ15 على إبراز تعقيدات العلاقات الاجتماعية في عالم أصبح مركبا وشديد التعقيد، ويحاول في بعض القصص سبر أغوار النفس البشرية والتنقيب عن المحركات والدوافع النفسية للشخصيات، حكايات أخرى خفيفة يتخللها أسئلة في أشكال بسيطة حول الوجود، التحقق، إثبات الذات، النزعة الاجتماعية للإنسان، ويمتد كل ذلك خلال عمود فقري واحد أساسه الاشتباك مع تركيبات العلاقات الاجتماعية بين البشر، فربما يفوق تعقيدها علوم الفيزياء والاقتصاد، ويرى الكاتب أنها المحرك الخفي ربما لكل العلوم والسياسة والأشياء الأخرى.

ومن عناوين قصص المجموعة “نبوءة العدوي، جينز أزرق، ما حدث بين جليلة ومراد، نصف اكتمال، ريتا المقدسة، موتٌ أرقُّ، لا تجادلني فيك”.