تفاصيل لقاء رئيس النواب الليبي و«حجازي» ووزير الخارجية المصري

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القاهرة – التقى المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وذلك بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري وأعضاء اللجنة المصرية المعنية بليبيا.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن اللقاء تطرق إلى الأوضاع الراهنة وتطورات الشأن الليبي والجهود المبذولة من الجانبين للتوصل إلى تسوية توافقية تستند على الاتفاق السياسي كإطار عام للحل السياسي بليبيا، وتنطلق من المخرجات التوافقية التي أسفرت عنها اجتماعات القاهرة مع الشخصيات الليبية المهتمة بالشأن العام الليبي خلال ديسمبر 2016.

وثمن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الدور المصري المحايد والنزيه والجهود المبذولة لاعادة الاستقرار إلى ليبيا انطلاقاً من العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد «صالح» اعتزامه الدعوة لعقد جلسة لمجلس النواب الليبي يتم خلالها مناقشة الشواغل والنقاط محل الخلاف بالاتفاق السياسي المشار إليها ببيان القاهرة الصادر يوم 13 ديسمبر 2016 والعمل على تسويتها في اطار المصلحة الوطنية العليا دون اقصاء أو تهميش، وبما يضمن الحفاظ على وحدة التراب الليبي وحرمة الدم، وتعزيز واعلاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة وصولاً إلى حل توافقي ليبي- ليبي بعيداً عن التدخلات الخارجية بما يضمن الحفاظ على المؤسسات الليبية الشرعية وفي مقدمتها مجلس النواب والجيش الوطني.

كما أكد على دعم التحركات المصرية الرامية لتقريب وجهات النظر بين الليبيين بما يساهم في إعادة بناء هيكل الدولة الليبية، مع دعوة المجتمع الدولي لاحترام رغبات الشعب الليبي، وفقًا لـ«اليوم السابع».