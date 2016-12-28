تفاصيل مقتل مسلح جزائري وإصابة آخر جنوب الأردن

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عمّان – ذكر بيان مشترك من مديرية الأمن العام وقوات الدرك، اليوم الأربعاء، بمقتل مطلوب أمني جزائري في الشوبك بمحافظة معان جنوبي الأردن، خلال مطاردة له من قبل قوات أمنية مشتركة، فيما أصيب آخر.

وبحسب البيان فإن قوة أمنية مشتركة من الأجهزة الأمنية وبناء على معلومات استخباراتية، توجهت إلى إحدى المزارع الواقعة ضمن اختصاص لواء الشوبك لضبط أحد المطلوبين، لانتمائه لجماعات إرهابية.

وبادر المسلح فور مشاهدته للقوة بإطلاق عيارات نارية كثيفة باتجاههم وتم على الفور تطويق المنطقة من قبل قوات الدرك للسيطرة عليه وإلقاء القبض عليه، حسبما أوردت «وكالة الأنباء الأردنية».

وأضاف البيان أن “المشتبه به رفض الاستسلام واستمر بإطلاق عيارات نارية باتجاه القوة حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك معه, وتمكنت القوة الأمنية من إصابته وقتله وضبط بحوزته سلاح ناري أوتوماتيكي إضافة إلى كمية من العتاد الحي”.

وتابع البيان أنه جرى ضبط شخص آخر يقطن معه داخل المزرعة، وبوشرت أعمال التفتيش والتمشيط للمزرعة للبحث عن كل ما يخالف القانون.