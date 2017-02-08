تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا إلى أوروبا

رؤية ـ جاسم محمد

مازال مشروع الاتحاد الأوروبي في إعادة توطين المهاجرين واللاجئين في ليبيا يواجه الكثير من الصعوبات، وربما تقع خارج حدود امكانياته. ويواجه الاتحاد الكثير من الانتقادات من قبل أطراف دولية ومنطمات حقوقية، إلى جانب رفض ليبيا لتوطين المهاجرين على أراضيها. تكشف الصعوبات التي يواجهها الإتحاد الأوروبي في ايجاد حل لأزمة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين الذين يتدفقون من ليبيا، وجود معضلة كبيرة، قد لا تبددها الحلول المؤقتة التي تحملها قمة مالطا لدول الاتحاد الأوروبي المنعقدة في الثالث من شهر فيراير 2017. و أعلن رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، دونالد تاسك، أن الدول الأعضاء قررت دعم أنشطتها الثنائية المباشرة مع ليبيا في مجال مكافحة أزمة الهجرة غير الشرعية.

ما يريده الاتحاد الأوروبي هو التعاون بصورة وثيقة مع دول شمال أفريقيا بما يخص ملف اللاجئين. ويجري الحديث عن عملية لإرجاع اللاجئين إلى ليبيا، وهذا النوع من التعاون يلقى الكثير من الانتقادادات والرفض من قبل المنظمات الاممية والمعنين في حقوق الانسان والهجرة بينهم رفض مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، الألماني مارتن كوبلر.

وكان وزير الداخلية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، قال في مقابلة مع صحيفة “فاينانشال تايمز”، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تكرار اتفاقه المثير للجدل مع تركيا بشأن إعادة المهاجرين، مع الدول الإفريقية. وأكد الوزير صعوبة الاحتفاظ بالمهاجرين في المخيمات في انتظار أوامر الترحيل. التقارير ايضا كشفت رفض السراج المشروع الاوروبي بان تكون ليبيا مركز لاعادة توطين المهاجرين غير الشرعين موضحا أن ليبيا دولة ممر وليست دولة مصدرة للهجرة.

تصاعد انطلاق القوارب غير الشرعية من سواحل ليبيا

وتاتي قمة الاتحاد الاوروبي مطلع شهر فبراير 2017، مع مخاوف دول الاتحاد من تصاعد انطلاق القوارب غير الشرعية من سواحل ليبيا الى السواحل الايطالية والتي لا تبعد الا 200 كلم ، هذه المؤشرات تزيد قلق الاتحاد، وسط انقسامات وازمات تعصف بهذا الاتحاد والذي بات عير قادرا على الحفاظ على تماسكه.

يذكر بان عام 2016 قد سجل رقما قياسيا حيث انطلق 181 ألف شخص في رحلات خطرة من جنوب البحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا، وحوالي 90 في المائة منهم انطلقوا من ليبيا. وفي عام 2016 وصل ما يقرب من 154 ألف مهاجر إلى إيطاليا عن طريق البحر، وتمت إعادة حوالي 15 ألفا منهم بموجب اتفاقات ثنائية مع دول شمال إفريقي، وفقا لاحصائيات تناقلتها وكالات الاخبار الدولية.

اهداف خطة الاتحاد الاوروبي في ليبيا

تهدف الخطط المطروحة من قبل المفوضية الأوروبية ومن ايطاليا ومالطا تعزيز التعاون مع ليبيا حول ملف الهجرة واللاجئين، وهي تركز على أولوية تأهيل وتجهيز خفر السواحل الليبيين الذين يعملون في مياههم الإقليمية التي لا يمكن أن تدخلها عمليات الإنقاذ والمراقبة التي يشرف عليها الاتحاد الأوروبي، من أجل اعتراض السفن ومكافحة المهربين. أما المهمة الصعبة التي تواجه الإتحاد الأوروبي فتتمثل في إقامة مراكز استقبال للاجئين داخل ليبيا. وقد اعترف مسؤولون أوروبيون بوجود “عقبات كبيرة” في هذا الصدد، وأبرزها عدم الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا. ومايريده الاوروبيون هو بناء قوة لخفر السواحل في ليبيا للتصدي لعمليات تهريب المهاجرين، انطلاقا من سواحل هذا البلد الواقع في شمال افريقيا. ويمنح القرار الاممي تفويضا جديدا لعملية صوفيا يشمل عرض البحر قبالة السواحل الليبية. وسيجيز للاتحاد الاوروبي التحرك عسكريا بدون موافقة الدولة التي ترفع السفن علمها. التحقيقات كشفت بان هناك عمليات تهريب اسلحة الى ليبيا عبر البحر، وهذا ماسيكون واحدة من مهام القوة البحرية

التدخل الايطالي في ليبيا

وفي مسار آخر، فإن الحكومة الايطالية تسعى الى ايجاد اتفاقات ثنائية مع حكومة السراج محاولة منها للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، وفي حالة حصول اي اتفاق مابين ايطاليا والسراج فأن التحديات تبقى كبيرة امام هذا المسعى، ابرزها الوضع الامني في سواحل شرق ليبيا أي من منطقة راس لانوف حتى طبرق القريبة من الحدود المصرية، فهي ما تزال مسرحا لصراع مسلح مفتوح بين قوات الجيش الوطني بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر والجماعات المتطرفة والميليشيات، لذا تبقى مراقبة السواحل امرا صعبا. ويمثل التدخل الايطالي في الشأن الليبي اكثر من هاجس ومخاوف لدى اطراف دولية واقليمية ومحلية، رغم نفي وزيرة الدفاع الإيطالي، روبرتا بينوتي، نية بلادها في التدخل عسكرياً في النزاع القائم في ليبيا. وقالت الوزيرة، في تصريحات للإذاعة الإيطالية الرسمية، إن بلادها “ليست لديها نية في التدخل الآن ولا مستقبلا في النزاع المسلح في ليبيا”، مضيفة أن “هذا ما اتفقت عليه الحكومة الإيطالية مع أطراف النزاع الليبي وهي ملتزمة به”.

النتائج

ـ من المتوقع ان تصطدم خطط الاتحاد الاوروبي بالعديد من العقبات في عملية تطبيقها سواء بالنسبة إلى الطرف الأوروبي أو حتى لدى حكومة السراج، إذ ستُسَجل العديد من الاعتراضات من قبل المنظمات الحقوقية الأوروبية والدولية والتي تقول إن ترك اللاجئين يواجهون مصيرهم بأنفسهم داخل ليبيا، يشكل مجازفة كبيرة بحياة الآلاف.

ـ ماتعمل عليه دول الاتحاد الاوروبي هو النظر الى ازمة المهاجرين عبر ليبيا من منظور مصلحتها الخاصة وبما يتعلق بتأمين امن حدودها، وهي تستنسخ الاتفاق الاوروبي التركي والذي وجهت له الكثير من الانتقادات.

ـ تعكس خطط الاتحاد الاوروبي في ليبيا، ضعف الاتحاد وعدم امكانيته بايجاد حلول حقيقية في ليبيا كما هو الحال في باقي مناطق النزاع، فما تقدمه دول الاتحاد هي مشروعات صغيرة لاتحل المشكلة الحقيقية، كون دول الاتحاد تعاني من فرض سياسات تقشفية تقودها بروكسل الى جانب الانقسامات داخل هذا الاتحاد والتي بات مهددا بالتفكك.

ـ من المتوقع استمرار مشكلة تدفق المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا، رغم احتمالات انخفاض اعداد الواصلين الى السواحل الايطالية، ومايزيد في المشكلة تعقيدا، ان مهربي البشر من السواحل الليبية باتوا يضعون في حساباتهم وجود سفن” صوفيا” وسفن الانقاذ في عرض البحر، والتي تحتم عليها انقاذ قوارب المهاجرين، وهذا سهل عملية تهريب البشر ومهام المهربين بدلا من الحد منها.

ماينبغي ان تعمل عليه دول الاتحاد الاوروبي واطراف دولية هو تحسين الاوضاع الامنية واقتصادية والعامة في البلدانالاصلية للمهاجرين، والمساهمة بايجاد حلول سياسية لفك النزاعات وانهاء الفوضى، وايقاف الملاحقات السياسية.

*باحث في قضايا الارهاب والاستخبارات