تقرير إسرائيلي: انشقاقات تضرب صفوف «حماس» للالتحاق بـ«داعش»

كتب – هالة عبدالرحمن

غزة – زعم تقرير إسرائيلي وجود انشقاقات في صفوف قيادات حركة «حماس» في غزة للالتحاق بصفوف «داعش» في سيناء.

وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية نقلًا عن تقرير إسرائيلي الخميس، أن هناك تزايد ملحوظ في أعداد المنشقين عن صفوف حماس للالتحاق بتنظيم «داعش» المتطرف.

وهجر العشرات من أفراد الجناح العسكري لحماس كتائب «عز الدين القسام» مواقعهم، وهربوا إلى سيناء حيث تتواجد «داعش» بقوة، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وخلال العام الماضي، تلقى المنشقين تدريبات جيدة على تشغيل الصواريخ المضادة للدبابات وصنع القنابل المستخدمة في المعارك التي تشنها عناصر «داعش» ضد قوات الأمن المصرية في سيناء، وهو ما يفسر الهجمات الدامية التي تستهدف المدنيين وعناصر الجيش المصري على مدى السنوات القليلة الماضية.

قبل نحو شهرين اعتقلت حماس عبد الواحد أبو عذرة (20 عاما) من مدينة رفح في جنوب القطاع خلال زيارة إلى غزة بسبب إنتمائه لداعش، وتم إطلاق سراحه في وقت لاحق ، إلا أنه أثار التوتر بين «حماس» و«داعش».

وعلى الرغم من وجود نزعة واضحة في انشقاق عناصر من حماس وانضمامهم إلى داعش، تواصل الحركة الفلسطينية التعاون مع ولاية سيناء، في الأخص بكل ما يتعلق بالتهريب من سيناء إلى داخل غزة. قيادة الجناح العسكري لحركة حماس في منطقة رفح هي المسؤولة عن تنسيق التعاون بين حماس وولاية سيناء في عدد من المناطق، بما في ذلك في مجال تهريب الأسلحة ونقل مقاتلين مصابين من داعش إلى داخل غزة لتلقي العلاج الطبي، وفقًا لتقرير «تايمز أوف إسرائيل».