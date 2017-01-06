تكثيف الخدمات المرورية بمحيط الكنائس في مصر

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القاهرة – عززت إدارتا مرور القاهرة والجيزة، من انتشار الخدمات المرورية بمحيط الكنائس لعمل حرم آمن ومنع الانتظار الخاطئ للسيارات مع تفتيش السيارات المتروكة بالتنسيق مع إدارتي الحماية المدنية لحين انتهاء احتفالات أعياد الميلاد.

وبحسب موقع «اليوم السابع»، انتشر رجال المرور أعلى الميادين الهامة لتسيير حركة السيارات منها ميدان رمسيس وعبد المنعم رياض وميدان الجيزة ومصطفى محمود وميدان مصطفى محمود وكوبري أكتوبر والتحرير وطريق محور صفط اللبن ومحور عرابي والطرق الشمالية والجنوبية بالجيزة والقاهرة، لتسيير حركة السيارات لتأمين رحلات المواطنين.