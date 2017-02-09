تكريم ثنائي « La La Land» في مهرجان Santa Barbara

رؤية

لوس أنجلس – يبدو أنه موسم الجوائز لثنائي فيلم La La Land، إيما ستون وريان جوسلينج بإمتياز.

فقد كُرّم النجمان في مهرجان الـ Santa Barbara International Film Festival، لأدائهما المميّز في الفيلم الغنائي La La Land.

وصرّحت النّجمة العالمية أنها توقفت عن الغناء منذ صغرها لإعتقادها بأنها لم تكن تجيد الغناء قبل الفيلم، الذي حصد العديد من الجوائز حتى الآن، ومرشّح أيضاً للفوز بأكثر من جائزة في حفل الأوسكار المتوقّع إقامته في الـ 26 من شهر فبراير.

النّجمة التي أخذت دروساً في الموسيقى، كانت سعيدة جداً بلعب دور الفتاة ميا في فيلم La La Land. وقالت أنها وريان تدربا على الرقص.

وأشارت ستون إلى أن النّجم العالمي ريان لعب على البيانو بإحترافٍ، وكان يأخذ دروساً يوميّة لمدّة ثلاث ساعات على مدى ثلاثة أشهر، حتّى تمكّن كليَاً من الشّخصيّة.

La La Land تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والرومانسية، حول رحلة فتاة تدعى ميا تسعى لتحقيق حلمها بالشهرة في لوس أنجلوس، وتقابل سباستيان وهو عازف بيانو، فتقع في حبه، لكن علاقتها به تجعلها تواجه العديد من المشكلات في تحقيق حلمها.

يُذكر أنّ النجمين الوسيمين كان قد جمعهما فيلم Crazy, Stupid, Love في السابق.