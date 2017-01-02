تمثال مؤسس المذهب الهندوسي الأطول عالميا

رؤية

نيودلهي- حقق ارتفاع تمثال مجسم لمؤسس المذهب الهندوسي شاتراجاتى شيفاجى، رقما قياسيا، ليصل ارتفاعه إلى 192 مترا، ليتفوق على تمثال الحرية في الولايات المتحدة بنحو الضعف، وعلى تمثال السيد المسيح منقذ البشرية الكائن في ريو دي جانيرو بنحو خمسة أضعاف، إضافة إلى تمثال بوذا الذي يعلو معبد الربيع الصيني والبالغ ارتفاعه 12 مترا.

تصل تكلفة التمثال الأعلى في العالم – والذي واجه اعتراضات الكثيرين وحتى المسئولين عن البيئة في الهند – ما يقرب من 36 مليار روبيه بواقع 507 ملايين يورو، حيث يرى المعارضون للتمثال أفضلية إنفاق هذا المبلغ الضخم على أوجه أخرى أكثر أهمية في مقدمتها التعليم والتنمية.