تهنئة ملكية من موناكو في أعياد الميلاد

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مونت كارلو – نشر القصر الأميري صورة لبطاقة التهنئة بأعياد الميلاد والتي قام أمير وأميرة موناكو بإرسالها هذا العام، كما نشر أيضا مجموعة من الصور الرسمية الجديدة للطفلين التوأم لأمير وأميرة موناكو.

بطاقة التهنئة بأعياد الميلاد الخاصة بالأمير ألبرت أمير موناكو وزوجته الأميرة تشارلين كتب في داخلها عبارة: ” نتمنى أن تظل روح الفرح والسلام في موسم العطلات أكون معكم حتى العام الجديد 2017 ” ، ولقد زينت البطاقة بصورة للأمير ألبرت والأميرة تشارلين وطفليهما التوأم الأمير جاك والأميرة جابرييلا.

وظهرت الأميرة تشارلين في الصورة بفستان أنيق من ماركة ” Ralph Lauren” وحذاء أنيق ذو كعب عالي من ماركة ” Jimmy Choo“، وفي خلفية الصورة ظهرت لوحة معلقة على الجدار لأميرة موناكو الراحلة ووالدة الأمير ألبرت، الأميرة جرايس كيلي.

بالإضافة إلى صورة بطاقة التهنئة بأعياد الميلاد قام القصر الأميري بنشر 5 صور رسمية إضافية للأمير جاك والأميرة جاكلين أمام شجرة عيد الميلاد، بالإضافة إلى مقطع فيديو لكواليس جلسة تصوير الصور الرسمية لأمير موناكو وزوجته وطفليه بمناسبة أعياد الميلاد.

وتضمنت الصورة المنشورة صورة للأمير ألبرت وهو يجلس على الأرض بجانب طفليه الصغيرين ولقد نشرت هذه الصور مع التعليق التالي: “الأمير ألبرت والأميرة تشارلين وطفليهما الأمير جاك والأميرة تشارلين يتمنيان يوم عيد ميلاد سعيد ويتمنيان الأفضل للجميع في عام 2017”.