توبا بيوكستن تنفي طلاقها.. وترد بالقانون على مروجي الشائعات

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إسطنبول – وأخيراً وبعد صمت طويل، أصدرت الممثلة التركية توبا بويوكستون بطلة “الشجاع والجميلة، وزوجها الممثل أونور صايلاك بياناً رسمياً مشتركاً، نفيا فيه خبر شروعهما بالطلاق في المحاكم، وخبر تقاسم أملاكهما المشتركة في حساباتهما الشخصية على السوشيال ميديا، وفي الصحافة التركية التي تنشر بين الحين والآخر أخباراً غير صحيحة عن المشاهير، من دون مصادر موثوقة ومبنية أحياناً على تحليلات بعض الصحافيين الفنيين.

ويكشف البيان غضب الثنائي من هذه الأخبار المسيئة لعائلتهما وابنتيهما الصغيرتين مايا وتوبراك، وقد وقّع الزوجان على البيان،وحرصت “توبا” على نشر اسمها في البيان بكنية زوجها صايلاك.

وقد أكد الثنائي التركي الشهير، أنهما باشرا إجراءات قانونية رداً على هذه الأخبار الكاذبة التي تمس خصوصيتهما العائلية، وطالبت توبا الصحافة والجميع في البيان المشترك، باحترام خصوصيتهما العائلية، وأكد البيان أنّ كل ما يُنشر عنهما من أخبار كاذبة عارية عن الصحة ولا أساس لها، وقالا: “لقد بدأنا الإجراءات القانونية اللازمة ،ويجب أن يعلم الجمهور المشغول بهذه الأخبار بقرارنا هذا غير المريح، لكننا مضطرون إليه للأسف”.

وهذه أول حالة إعلان طلاق فني كاذب تُنشر في الصحافة التركية في مطلع 2017.