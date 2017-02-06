توطين نصف مليون لاجئ من أقلية الروهينغا في جزيرة غير مأهولة

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داكا- أعلنت الحكومة البنغالية اليوم الإثنين، عن توطين نصف مليون لاجئ من الأقلية المسلمة روهينغا الهاربين من بورما أو ميانمار المجاورة، في جزيرة غير مأهولة بالسكان تقع في خليج البنغال، وفق ما نقلت صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية.

ونقلت الصحيفة أن الحكومة البنغالية وضعت برنامجاً لتوطين 470 ألف لاجئ بورمي هارب إلى الجارة بنغلاديش، بسبب تزايد المجازر ضدهم، وتردي أوضاعهم في أماكن لجوئهم في دكا، بنقلهم إلى جزيرة ثانغار تشار، بعد تجهيزها بفضل مساعدات مالية وعدت دول غربية وأوروبية بتقديمها لبنغلاديش.

وقالت الصحيفة إن السلطات في دكا، قدمت مشروع التوطين في إطار لقاء بممثلين عن 60 دولة ومنظمة إنسانية دولية معتمدين في بنغلاديش.

وأعلن المسؤول في وزارة الخارجية البنغالية حسب الصحيفة، عبد الحسن محمود علي، أن المشروع يهدف إلى استيعاب أكثر من 400 ألف هارب من ميانمار، يتكدسون منذ بضع سنوات في بلاده في منطقة كوكس بازار، قرب العاصمة البنغالية دكا، إلى جانب الوافدين الجدد في الأشهر القليلة الماضية، والذين تجاوز عددهم حسب السلطات الرسمية 69 ألف لاجئ.

وأوضح المسؤول البنغالي، أن ظروف إقامة اللاجئين بلغت من السوء والتدهور ما تسبب في ظهور مشاكل جانبية أخرى، أثرت بشكل كبير على حياة المتساكنين، واللاجئين على حد السواء، وأصبحت تهدد بانفجار الوضع إذا استمرت الأمور على حالها.