«توفيق الحكيم» كاتبًا للأطفال!

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القاهرة – عثرت دار «الشروق» المصرية، على أشرطة كاسيت بصوت توفيق الحكيم عام 1977ونشرتها، ليطلع القارئ العربي على جانب آخر من إبداعات صاحب «بنك القلق».

واستلهم الحكيم من قبل أغنية مصرية شعبية للأطفال في مسرحية «يا طالع الشجرة» التي تأثر فيها بمسرح اللامعقول، لكنه لم يكتب قط من قبل قصصا يمكن أن ندرجها في خانة «أدب الطفل».

وسلطت «صحيفة الشرق الأوسط» اليوم الثلاثاء الضوء على توفيق الحكيم قائلة إنه لا يمكن أن يصدق كثيرون أن صاحب «عودة الروح» و«عودة الوعي» و«حمار الحكيم»، و«أهل الكهف» وغيرها من المؤلفات التي تطرح أسئلة فكرية وفلسفية حول الفكر والوجود، والروح والوعي، وتعالج مشكلات العصر السياسية والاجتماعية المعقدة، قد يجرب يوما أن يكتب للأطفال، هذا الفن الصعب الذي يتطلب، أكثر ما يتطلب، بساطة اللغة والأسلوب، والفكرة والمعالجة، واستلهام عالم كامل هو عالم الطفولة أو الفتوة، بكل نضارته وبراءته، بلغته ذاتها.

تقول الصحيفة إن «البساطة أصعب من التعمق، وإنه لمن السهل أن أكتب وأن أتكلم كلامًا عميقًا، ولكن من الصعب أن أنتقي وأتخير الأسلوب السهل الذي يشعر السامع بأنني جليس معه ولست معلمًا له، وهذه هي مشكلتي مع أدب الأطفال!».

وأضافت «يبقى أننا لا نعرف متى كتب الحكيم هذه القصص، وهي ثلاث، وفي أي مرحلة من حياته. وفي تقديرنا أنه كتبها في المرحلة الأخيرة من حياته، بعد أن تكرس واحدا من أهم رواد نهضتنا الأدبية والثقافية، رواية ومسرحا وفكرا… وكلمته التي سجلها تعقيبا على كتابته للأطفال قد تشي بذلك: «إن الفكرة عندي ليست أن أكتب لهم ما يخلب عقولهم، ولكن أن أجعلهم يدركون ما في عقلي… فلقد خاطبت بحكاياتي الكبار، أخاطب بها اليوم الصغار».